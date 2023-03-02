HarmonyOS, Android ve iOS'u geride bırakmaya hazırlanıyor!

ABD tarafından yasaklanan Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS ile iOS ve Android'i geride bırakacak gibi duruyor.

Huawei, birkaç yıl önce ABD'de yasaklanmasının ardından kendi işletim sistemini piyasaya sürdü. Şirketin küresel olarak Harmony şeklinde adlandırdığı sistem, sürekli olarak yükseltme alıyor. Bununla birlikte HarmonyOS 3.1, eski iOS ve Android sistemlerinin dahi sahip olmadığı özelliklerle geliyor. İşte detaylar!

HarmonyOS 3.1, kullanıcılardan olumlu geri dönüş aldı

Birkaç yıl önce ABD'de yasaklanan Huaewei sonrasında kendi işletim sistemiyle karşımıza çıktı. Çin'de Hongmeng adıyla yer alan sistem küresel olarak Harmony olarak adlandırılıyor. Piyasaya sürülmesinden itibaren sürekli olarak yükseltme alan sistem, her güncellemeyle birlikte kullanıcıları da şaşırtıyor.

HarmonyOS, yaptığı yükseltmelerle birlikte daha öncesinde iOS'ta ve Android'de görmediğimiz özelliklerle geliyor. Ancak bu yükseltme henüz küresel olarak sunulmadı. Bunun nedeni olarak ise şirket, bazı şeylerin daha yerinde olması gerektiğini düşünüyor.

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Sistemin son güncellemesi olan HarmonyOS 3.1 ise herkese açık bir şekilde test edildi. Şu anda pek çok model ise bu testin bir parçası olarak yer alıyor. HarmonyOS'de birçok özellik üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymaz. Ancak diğer sistemler için durum böyle değil.

Genel olarak HarmonyOS 3.1 yükseltmesine baktığımız zaman Huawei için büyük bir artı olduğunu söylemek mümkün. Bunun başlıca sebebi ise sistemi test eden kullanıcıların raporlarının olumlu yönde olması oluyor.

Güncellemenin detayları şu şekilde:

Uygulamaların başlatma ve çalıştırma sürelerinin daha kısa ve sorunsuz olması

Bildirim merkezinde dinamik özel efektlerle birlikte geldi. Ayrıca kart boyutu ayarı, küçük pencere boyutu ayarı, ses kontrolü vb. eklemeler

Birden fazla pencere döndürme ve alan sorgulama yeteneklerini iyileştiren pencere hizmeti

Yeni kamera ayarı ve önizleme özelliği

Yeni giriş yöntemi olarak imleç yönü sabiti

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