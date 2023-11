Harman Kardon Aura Studio 4: Ses ve Şıklık Bir Arada

Dünyaca ünlü ses sistemleri markası Harman Kardon, 70 yıllık deneyimiyle evinizi baştan sona saran ses deneyimi sunan Aura Studio 4'ü piyasaya sürdü. Bu benzersiz hoparlör, sesin yanı sıra büyük bir görsel şölen sunarak tüm duyularınıza hitap ediyor. Peki cihaz neler sunuyor? İşte deneyimlerimiz…

Ses ve şıklık bir arada: Harman Kardon Aura Studio 4 satışa çıktı!

Öncelikle, ses deneyiminden bahsedelim. Aura Studio 4, 6 hoparlör ve zemine dönük 5.2 inç subwoofer ile müziğinizi 360 derece çevreleyen bir akustik sahne oluşturuyor. Sesin bu geniş ve berrak sahnesi, her nota ve enstrümanın ayrıntısını kristal berraklığında sunarak sizi etkisi altına almayı başarıyor.

Her nota, her vuruş, her soluk inanılmaz derecede net ve gerçekçi bir şekilde duyuluyor. Tabii teknoloji tarafında da oldukça iyi. Bu hoparlör aynı anda iki cihazla sorunsuz kablosuz bağlantı sağlayarak da çok yönlü bir kullanım sunuyor. Bu, hem pratik hem de işlevsel bir özellik.

Ancak Aura Studio 4'ün sadece ses özellikleriyle sınırlı olmadığını görmek önemli. Şık tasarımı, odanızın ambiyansını anında zenginleştiriyor. 324 ayrı kristal sayesinde oluşturulan ışık animasyonları, müziği dinlerken gerçek bir görsel şölen sunuyor.

Bu ışık animasyonları, müziğin ritmine ve duygu durumunuza göre değişiyor, bu da evinize etkileyici bir atmosfer katıyor. Farklı ışık modlarıyla (Kutup Işığı, Evren, Yağmur Damlası, Bulut ve Ateş gibi) odanızı kişiselleştirmek mümkün. Bizim favorimiz ise Kutup Işığı oldu.

Sürdürülebilirlik de bu hoparlörün önemli bir özelliği. Harman Kardon, Aura Studio 4'ün üretiminde geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih ederek doğaya ve geleceğe olan sorumluluğunu yerine getirerek örnek bir üretici olmayı başarıyor.

Hoparlör ızgarası yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester iplikten üretilirken, hoparlör muhafazası da yüzde 85 geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. Sadece bu gibi detaylar bile birçoğumuz için tercih sebebi olabiliyor.

Evinizin havasını değiştirmek ve her müzik dinleme deneyimini özel bir etkinlik haline getirmek istiyorsanız, Harman Kardon Aura Studio 4 kesinlikle düşünmeye değer bir yatırım. Hem ses kalitesi hem de tasarımıyla sizi etkileyip büyüleyecek.