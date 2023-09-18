Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nde Akıllı Hizmetler

Hangzhou Asya Oyunları Köyü, sporcular ve seyirciler için çeşitli akıllı hizmetler sunuyor. Bulut tabanlı hizmetlerin bulunduğu köyde, akıllı komuta platformu, dijital ve akıllı yönetim aracı ve bulut yaşam topluluğu gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca, ileri teknoloji ürünü akıllı uygulamalar ve sanal gerçeklik deneyimi de sunulmaktadır.

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1. Hangzhou'daki Asya Oyunları Köyü'nden çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri:

"Hangzhou Asya Oyunları'ndaki 'akıllı devrim' ile tanışmaya hazır olun! Oyunların en büyük müsabaka dışı alanı olan Asya Oyunları Köyü, ister sporcu ister seyirci olun, tüm katılımcıların deneyimini geliştirmek için çeşitli akıllı hizmetler sunmaya hazır."

Köyde bulut tabanlı hizmetler bulunuyor. "Bulut Asya Oyunları Köyü" projesinin birinci aşaması geçen yıl Eylül ayında hayata geçirildi. Birinci aşama; akıllı komuta platformu, dijital ve akıllı yönetim aracı ve bulut yaşam topluluğundan oluşuyor.

"Asya Oyunları Köyü'nün akıllı komuta platformu sayesinde sporcular için 'buluttaki ev' konsepti yarattık. Bu arada tüm sporcuların tek bir platformdan kapsamlı akıllı hizmetlere erişebilmesi için yemek, barınma ve ulaşımla ilgili özel hizmetlere odaklandık."

Başka bir deyişle, sporcular, teknoloji uzmanları ve basın mensupları akıllı telefonlarıyla yaptıkları ayarlar sayesinde köydeki yemek, konaklama ve diğer hizmetlerden yararlanabiliyor.

Dahası, Asya Oyunları Köyü'nde ileri teknoloji ürünü akıllı uygulamalar da hizmete girmek üzere.

"Kullanıcılar bu 3 boyutlu dijital portre kabininde saniyesinde fotoğraf çekebiliyor ve ardından üretilen yaklaşık 200 megabaytlık üç boyutlu verinin çıktısını alabiliyor."

Oyunları izlemek söz konusu olduğunda, bu deneyim yüksek teknolojiyle yenileniyor. Asya Oyunları Köyü, konut hizmet merkezindeki mevcut canlı yayın ekranıyla entegre olacak mobil bulut artırılmış gerçeklik (AR) deneyim alanı kurarak size sanal gerçeklik (VR) ile geliştirilmiş sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor.

"Bu ekran, Asya Oyunları sırasında sergilediğimiz ultra düşük gecikmeli sanal aynı kare interaktif teknolojisini gösteriyor.

Sentez süreci, yeşil ekran düzenleme, render ve birleştirme işlemlerini içeriyor. Bu adımlar geleneksel olarak fiziksel sunucuda çevrimdışı olarak yapılırken artık bulut üzerinden yapılıyor."

Düşük gecikmeli ağ desteği ile çeşitli akıllı ağ hizmetleri büyük ölçüde geliştirilebiliyor. Bu hizmetler arasında çevrimiçi danışmanlık, çeviri hizmetleri, mobil bulut VR sistemleri ve AR özellikli akıllı otobüsler yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)