Bu videoda Apple'ın MacBook ve Mac ailesini kısaca tanıtıyor, ve kimler için uygun olduğunu paylaşıyoruz. Hangi Apple bilgisayar size göre?

Bir dizüstü Mac, yani bir MacBook satın almaya karar verdiyseniz, bu videoda Apple'ın MacBook ve Mac ailesini kısaca tanıtıyor, ve kimler için uygun olduğunu paylaşıyoruz. Hangi Apple bilgisayar size göre?

Hangi Apple bilgisayar size göre?

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Eğer 13" MacBook Air ile 13" MacBook Pro arasında kararsız kalıyorsanız, şu 3 maddeye göz atarak daha kolay karar verebilirsiniz:

Ekran, Boyutlar, Ağırlık ve Taşınabilirlik

Pil Ömrü, Performans ve Bağlantılar / Çıkışlar

Depolama, Fiyat ve Genel Değerlendirme

Bu videomuzda performans ve ergonomiye göre tüm MacBook ve Mac modellerine göz attık. Masaüstü çalışmalar için portatif ve güçlü olan Mac mini, taşınabilir bir iş istasyonu olan MacBook Pro veya MacBook Air, daha büyük iş istasyonu, kurgu ve render alma gibi ağır yüklü işlemler için Mac Pro modelleri sizin için en uygunu olabilir.

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