Halo 2 Multiplayer Sunucuları Yeniden Açılıyor

İlk çıkışından bu yana neredeyse yirmi yıl geçen Halo 2 geri dönüyor. Serinin hayranları tarafından geliştirilen bir proje sayesinde, serinin sunucuları yeniden açılacak. Bu da Halo 2 multiplayer'ın yeniden canlanmasını sağlayacak.

Oyuncular, Halo 2 Multiplayer için sunucu açıyor

İlk Xbox konsoluyla birlikte erişilebilir olan Xbox Live hizmeti, bazı oyuncular tarafından yeniden geliştirildi. Project Insignia isimli proje, bugün itibarıyla Halo 2 için sunucu açacağını duyurdu. Bu sayede ikonik oyuna sahip olan oyuncular, Team Slayer gibi modlarda bir kez daha online maçlara katılabilecek.

Xbox konsolları için Xbox Live desteği 2010 yılında Microsoft tarafından durduruldu. Bu karar ise Halo 2, Star Wars: Battlefront II ve Phantasy Star Online gibi dönemin önemli oyunlarında çok oyunculu modun kapanacağı anlamına geliyordu.

13123132132

Insignia ise Xbox Live'ın altyapısını kopyalayarak çok oyunculu deneyimi geri getirmeyi amaçlıyor. İlk bilgilere göre 10 binden fazla Xbox kullanıcısı, 200'e yakın oyuna erişmek için Insignia'ya kaydoldu. Rakamlar hala küçük olsa da, proje liderleri yeni oyunla birlikte bu rakamın büyüyeceğine inanıyor.

Master Chief Collection gibi resmi seçenekler üzerinden Halo 2'ye erişmek mümkün. Ancak oyunun online sunucuları kapandığı için çok oyunculu olarak oynayamıyorsunuz. Insignia ise oyunu denemek isteyenlere alternatif bir yol sunuyor.

Halo 2 will launch on Insignia in Public Beta on March 15th at 20: 00 GMT (16: 00 EST, 13: 00 PST) with the following 10 multiplayer playlists. Please ensure your console is setup, and you've signed up for your Gamertag. See you soon! ?? pic.twitter.com/YeHLnNrqxh — Insignia (@Insignia_Live) March 14, 2024

Projenin ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak açıldığında birçok ikonik Xbox oyunu da canlanmış olacak. Oyuncular, eski oyunların sunucularına girerek eski günlerine geri dönebilecek.