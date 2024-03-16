Halo 2 Multiplayer Sunucuları Yeniden Açılıyor
İlk çıkışından bu yana neredeyse yirmi yıl geçen Halo 2 geri dönüyor. Serinin hayranları tarafından geliştirilen bir proje sayesinde, serinin sunucuları yeniden açılacak. Bu da Halo 2 multiplayer'ın yeniden canlanmasını sağlayacak.
İlk çıkışından bu yana neredeyse yirmi yıl geçen Halo 2 geri dönüyor. Serinin hayranları tarafından geliştirilen bir proje sayesinde, serinin sunucuları yeniden açılacak. Bu da Halo 2 multiplayer'ın yeniden canlanmasını sağlayacak.
Oyuncular, Halo 2 Multiplayer için sunucu açıyor
İlk Xbox konsoluyla birlikte erişilebilir olan Xbox Live hizmeti, bazı oyuncular tarafından yeniden geliştirildi. Project Insignia isimli proje, bugün itibarıyla Halo 2 için sunucu açacağını duyurdu. Bu sayede ikonik oyuna sahip olan oyuncular, Team Slayer gibi modlarda bir kez daha online maçlara katılabilecek.
Xbox konsolları için Xbox Live desteği 2010 yılında Microsoft tarafından durduruldu. Bu karar ise Halo 2, Star Wars: Battlefront II ve Phantasy Star Online gibi dönemin önemli oyunlarında çok oyunculu modun kapanacağı anlamına geliyordu.
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Insignia ise Xbox Live'ın altyapısını kopyalayarak çok oyunculu deneyimi geri getirmeyi amaçlıyor. İlk bilgilere göre 10 binden fazla Xbox kullanıcısı, 200'e yakın oyuna erişmek için Insignia'ya kaydoldu. Rakamlar hala küçük olsa da, proje liderleri yeni oyunla birlikte bu rakamın büyüyeceğine inanıyor.
Master Chief Collection gibi resmi seçenekler üzerinden Halo 2'ye erişmek mümkün. Ancak oyunun online sunucuları kapandığı için çok oyunculu olarak oynayamıyorsunuz. Insignia ise oyunu denemek isteyenlere alternatif bir yol sunuyor.
Projenin ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak açıldığında birçok ikonik Xbox oyunu da canlanmış olacak. Oyuncular, eski oyunların sunucularına girerek eski günlerine geri dönebilecek.