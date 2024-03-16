Üye Girişi
Haberler

Halo 2 Multiplayer Sunucuları Yeniden Açılıyor

Güncelleme:

İlk çıkışından bu yana neredeyse yirmi yıl geçen Halo 2 geri dönüyor. Serinin hayranları tarafından geliştirilen bir proje sayesinde, serinin sunucuları yeniden açılacak. Bu da Halo 2 multiplayer'ın yeniden canlanmasını sağlayacak.

İlk çıkışından bu yana neredeyse yirmi yıl geçen Halo 2 geri dönüyor. Serinin hayranları tarafından geliştirilen bir proje sayesinde, serinin sunucuları yeniden açılacak. Bu da Halo 2 multiplayer'ın yeniden canlanmasını sağlayacak.

Oyuncular, Halo 2 Multiplayer için sunucu açıyor

İlk Xbox konsoluyla birlikte erişilebilir olan Xbox Live hizmeti, bazı oyuncular tarafından yeniden geliştirildi. Project Insignia isimli proje, bugün itibarıyla Halo 2 için sunucu açacağını duyurdu. Bu sayede ikonik oyuna sahip olan oyuncular, Team Slayer gibi modlarda bir kez daha online maçlara katılabilecek.

Xbox konsolları için Xbox Live desteği 2010 yılında Microsoft tarafından durduruldu. Bu karar ise Halo 2, Star Wars: Battlefront II ve Phantasy Star Online gibi dönemin önemli oyunlarında çok oyunculu modun kapanacağı anlamına geliyordu.

13123132132

Insignia ise Xbox Live'ın altyapısını kopyalayarak çok oyunculu deneyimi geri getirmeyi amaçlıyor. İlk bilgilere göre 10 binden fazla Xbox kullanıcısı, 200'e yakın oyuna erişmek için Insignia'ya kaydoldu. Rakamlar hala küçük olsa da, proje liderleri yeni oyunla birlikte bu rakamın büyüyeceğine inanıyor.

Master Chief Collection gibi resmi seçenekler üzerinden Halo 2'ye erişmek mümkün. Ancak oyunun online sunucuları kapandığı için çok oyunculu olarak oynayamıyorsunuz. Insignia ise oyunu denemek isteyenlere alternatif bir yol sunuyor.

Halo 2 will launch on Insignia in Public Beta on March 15th at 20: 00 GMT (16: 00 EST, 13: 00 PST) with the following 10 multiplayer playlists. Please ensure your console is setup, and you've signed up for your Gamertag. See you soon! ?? pic.twitter.com/YeHLnNrqxh

— Insignia (@Insignia_Live) March 14, 2024

Projenin ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak açıldığında birçok ikonik Xbox oyunu da canlanmış olacak. Oyuncular, eski oyunların sunucularına girerek eski günlerine geri dönebilecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hacı Latif İşcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Körfez Belediye Başkan adayı Hacı Latif İşcen kaç yaşında, nereli? Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title