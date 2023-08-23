Half-Life 2, RTX Teknolojisi ile Yenilendi

Half-Life, hala çoğu oyunseverin oynadığı ve oynamaktan vazgeçemediği bir oyun serisi. Öyle ki oyuncular oynamaya doyamadığı serinin üçüncü oyununu hala dört gözle bekliyor. Üçüncü oyundan yavaş yavaş ümitler kesilse de Half-Life 2, oyuncuları bir kez daha kendisini oynamaya zorlayacak. Öyle ki RTX teknolojisi ile yenilenen Half-Life 2, çoğu oyuncuyu mest etmiş durumda!

Half-Life 2'ye gelen RTX ve DLSS desteği göz kamaştırıyor

Half-Life 2, Nvidia'nın desteğiyle topluluk modlama ekibinin çabaları sayesinde ışın izleme remaster'ına kavuşuyor. Önce Portal'a gelen destek bu sefer de Source motorunun bir diğer göz bebeğine geldi. Şu anda belirlenmiş bir çıkış tarihi bulunmuyor. Nvidia, haberi Gamescom öncesi sunumlarının bir parçası olarak duyurdu.

Remaster, Nvidia'nın ışın izlemeyi klasik PC oyunlarına getirmeye yönelik araç seti olan RTX Remix'i kullanacak. RTX Remix daha önce The Elder Scrolls III: Morrowind örnek alınarak duyuruldu. RTX Remix, Topluluk modlayıcılarına ve amatörlere eski oyunlar için ışın izleme dönüşümleri yapma yeteneği vermeyi amaçlıyor, ancak hala yalnızca birkaç kişi tarafından kullanılabiliyor.

Bu topluluktaki modlayıcılar, Tam Işın İzleme (RTX) ve DLSS gibi modern Nvidia özelliklerini oyunlara ekliyorlar. Oyundaki nesneleri daha geometrik ayrıntılarla ve fiziksel tabanlı işleme (PBR) özellikleriyle yeniden oluşturuyorlar. Bu da hayli emek gerektiren bir iş.

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Modun ilk kez tanıtıldığı kısa tanıtım videosu, oyunun yalnızca bir alanını gösteriyor ancak bu ikonik bir alan: Dr. Kleiner'in laboratuvarı. Pek çok Half-Life severi, zaten gördüğü anda bu yeri hatırlamıştır. Bu gibi modlamalar bazen oyunun aslından uzaklaşsa da yayınlanan tanıtım videosuna göre bu iş diğerlerinden daha iyi görünüyor.

Belirtildiği gibi, bu modun piyasaya sürülmesi için bir zaman çizelgesi yok ve belirtmekte fayda var ki bu gibi modlama projeleri uzun zaman alabiliyor. İlerleyen zamanlarda RTX ile yenilenmiş Half-Life 2 hakkında daha fazla tanıtım videosu görmemiz muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yenilenmiş Half-Life 2'yi beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.