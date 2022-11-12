Güzel Hosting'in yeni ofisini gezdik!

Site kurmak için nelere ihtiyacınız olduğunu merak ediyorsanız sizleri ShiftDelete.Net'e de destek olan Güzel Hosting ile tanıştıralım.

İster bir işletme olun, ister bir blog yazarı. Hizmetini veya kendini öne çıkarmak isteyen herkes bir websitesine ihtiyaç duyar. 90'larda bir internet sitesi kurmak teknik bilgi gerektirirken artık bu daha zahmetsiz bir iş haline geldi. Eğer bir web sitesine ihtiyacınız varsa ve kurmak için nelere ihtiyacınız olduğunu merak ediyorsanız sizleri ShiftDelete.Net'in de web sitesinin yer aldığı Güzel Hosting ile tanıştıralım.

Güzel Hosting neler sunuyor?

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Bir internet sitesi kurmak için sizin için web tasarım ve geliştirme işlerini yapacak bir firmayla ya da freelancer'la anlaşabilirsiniz. Websitenizin arka planında tüm o karmaşık işlemler çalışırken ön planında kullanıcıların gördüğü o hoş tasarım yer alır. Kafanızdaki tasarımı en iyi şekilde yansıtabilmek için geliştirme konusundaki iş ortağınızı belirleyerek ilk adımı atabilirsiniz.

Websitenizi ve markanızın geri kalanını öne çıkaran en önemli unsur logonuzdur. Eğer projenizin ismi belliyse, bir freelancer ile anlaşarak logonuzu tasarlatabilirsiniz. Bundan önce kafanızda birkaç fikir oluşturup istediğinizi, sizin için logoyu tasarlayacak kişiye anlatın. İyi bir logo hem internet sitenizde sergilenecek, hem de müşterilerinizin ya da ziyaretçilerinizin sizi tanıdığı görsel kimlik olacak.

İnternet sitenizde nelerin olacağını belirledikten sonra sitenizin nerede barınacağına karar vermelisiniz. Sitenizi barındırmak için bir hosting hizmetine ihtiyacınız var. Hosting'i basit şekilde özetlemek gerekirse; sitenizin ayakta durması için sürekli açık olan bir bilgisayardır. Ziyaret ettiğiniz internet sitelerine erişebilmenizi sağlayan şey bir yerlerde bir bilgisayarın onları ayakta tutmasıdır. Bu noktada Güzel Hosting size yardımcı oluyor.

Website barındırmasından sonra en temel ikinci etken alan adıdır. Sitenizin barındığı bilgisayar, karmaşık sayılardan oluşan bir kimliğe sahiptir. Alan adı olmadan siteniz teoride görüntülenebilse de giriş yapılabilmesi için gereken sayılar karmaşık olur ve akılda kalmazlar. Alan adı, "shiftdelete.net" gibi bir kimliktir. Alan adları; .com, .net, .org, .site gibi birçok uzantıya sahip olabilir.

Hosting ve alan adı satın alırken iki hizmeti de aynı firmadan satın almak, bir teknik sorun oluştuğunda sorununuzun çözülmesini hızlandıracaktır. Bununla birlikte hosting hizmetinizde aramanız gereken diğer niteliklerden biri, yüksek uptime oranı ve kaliteli müşteri desteğidir.

2008 yılında faaliyetlerine başlayan ve bu yıl 14. yaşını kutlayan Güzel Hosting, 'en uygun ücretlerle en iyi hizmeti sunabilmek' mottosunu benimsiyor ve sektörü geliştirme vizyonunu da hizmetinin bir parçası haline getirmiş durumda.