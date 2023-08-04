Güvenlik İhlalleri Dünya Genelinde Yüzde 156 Arttı

SurfShark tarafından yayınlanan bir rapora göre, güvenlik ihlalleri 2023'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre dünya genelinde yüzde 156 gibi şaşırtıcı bir artış göstermiş durumda. Bilgisayar korsanlığı ve güvenlik sızıntıları daha yaygın hale geldikçe, ihlallerin meydana gelme hızı da artıyor. SurfShark, ikinci çeyrekte toplamda 110,8 milyon hesabın sızdırıldığını ve dakikada 855 hesabın açığa çıktığını tespit etti. Bazı ülkeler ise siber saldırıların en büyük merkezi olmuş durumda. Ülkelerin sıralamasının nüfus farkları nedeniyle sadece ihlal edilen hesap sayısına göre yapılmadığını hatırlatalım. Bunun yerine raporda her bin kişi için güvenlik ihlali yapılan hesap sayısına odaklanılmış durumda. Böylece ülkedeki her bir kişinin veri ihlalleri ve siber saldırılardan etkilenme olasılığı hakkında da fikir oluşturulmuş oluyor. Türkiye ise en çok veri ihlali yapılan 9. ülke olarak sıralanmıştır.

SurfShark tarafından yayınlanan bir rapora göre, güvenlik ihlalleri 2023'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre dünya genelinde yüzde 156 gibi şaşırtıcı bir artış göstermiş durumda. Bilgisayar korsanlığı ve güvenlik sızıntıları daha yaygın hale geldikçe, ihlallerin meydana gelme hızı da artıyor.

En çok veri ihlali yapılan ülkeler açıklandı

SurfShark, ikinci çeyrekte toplamda 110,8 milyon hesabın sızdırıldığını ve dakikada 855 hesabın açığa çıktığını tespit etti. Bazı ülkeler ise siber saldırıların en büyük merkezi olmuş durumda. Ünlü VPN firması da en çok siber saldırı yapılan 10 ülkeyi sıraladı.

Ülkelerin sıralamasının nüfus farkları nedeniyle sadece ihlal edilen hesap sayısına göre yapılmadığını hatırlatalım. Bunun yerine raporda her bin kişi için güvenlik ihlali yapılan hesap sayısına odaklanılmış durumda. Böylece ülkedeki her bir kişinin veri ihlalleri ve siber saldırılardan etkilenme olasılığı hakkında da fikir oluşturulmuş oluyor.

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En çok veri ihlali yapılan 10 ülke:

10. Danimarka

Veri ihlali yoğunluğu: 29

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: Bin 867

9. Türkiye

Veri ihlali yoğunluğu: 32

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 30 bin 221

8. Güney Sudan

Veri ihlali yoğunluğu: 35

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 4 bin 234

7. Fransa

Veri ihlali yoğunluğu: 53

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 37 bin 853

6. İsveç

Veri ihlali yoğunluğu: 70

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 8 bin 176

5. Avustralya

Veri ihlali yoğunluğu: 72

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 20 bin 883

4. Finlandiya

Veri ihlali yoğunluğu: 78

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 4 bin 742

3. İspanya

Veri ihlali yoğunluğu: 78

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 40 bin 933

2. Rusya

Veri ihlali yoğunluğu: 106

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 167bin 890

1. ABD

Veri ihlali yoğunluğu: 147

Günlük ihlal edilen hesap sayısı: 547 bin 508

Son dönemde ülkemizde birçok şirket veri sızıntısı ile gündeme gelmişti. Paylaşılan rapor da bu durumu doğruluyor. Listeye dokuzuncu sıradan giriş yapan Türkiye'de her 1.000 kişiden 32'sinin siber saldırı ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu yüzden kişisel verilerimiz ve hesaplarımızın güvenliğinden emin olmamız gerekiyor. Sırada kurban herhangi birimiz olabilir.

En çok siber saldırı yapılan ülke ise ABD oluyor. ABD'de her 1000 kişinin 147'sinin tehlike altında olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz yapılan bu veri ihlalleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.