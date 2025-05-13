Güvenle Büyüsün Hackathonu'nda Çocuklar İçin Yenilikçi Projeler Geliştirildi

KIZ Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV) öncülüğünde düzenlenen ve Türkiye'de çocuk haklarına odaklanan 'Güvenle Büyüsün Hackathonu' 10–11 Mayıs tarihlerinde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) gerçekleştirildi. Etkinliğin birincisi, çocuklara oyun arkadaşı bulmayı hedefleyen dijital platform TAI oldu.

KIZÇEV öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların güvenli ve sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik yaratıcı teknolojik çözümler üretildi. Çocuklara oyun arkadaşı bulmayı hedefleyen dijital platform TAI etkinliğin birincisi oldu. İkincilik ödülünü dijital zorbalığa karşı yapay zeka destekli bir erken uyarı sistemi olan Rotadan Tayfa, üçüncülük ödülünü ise çocuklara özel geliştirilen dijital bankacılık çözümü Team Jec aldı.

Hackathon boyunca, 18–30 yaş arası gençlerden oluşan 9 takım; çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici ortamlarda büyümesine katkı sağlayacak projeler geliştirmek üzere 24 saat süren yoğun bir çalışmaya katıldı. Yazılım geliştirme, yapay zeka, siber güvenlik, sosyal inovasyon, çocuk psikolojisi ve proje yönetimi gibi farklı alanlardan uzman mentorların desteğiyle geliştirilen projeler, jüri tarafından değerlendirildi.

Finalde birinciliği elde eden TAI, velilerin çocuklarına güvenli oyun arkadaşları bulmasını sağlayan dijital bir platform sunarak, sosyal bağ kurmayı ve ailelerin sürece kontrollü şekilde dahil olmasını destekledi.

İkinciliği alan Rotadan Tayfa, dijital zorbalığa karşı yapay zeka tabanlı erken müdahale sistemiyle çocukların dijital ortamda güvenliğini önceledi. Üçüncü olan Team Jec ise çocuklara finansal okuryazarlık kazandıran özel bir dijital bankacılık sistemi geliştirdi.

Dereceye giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL tutarında ödül takdim edilirken, tüm katılımcılar sertifika aldı. Ayrıca, tüm projeler Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından BTM Kamp programına dahil edilerek girişimcilik yolculuklarında profesyonel destek sunulacak.