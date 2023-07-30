Gürgençler Okula Dönüş Kampanyası ile Öğrencilere Hediye Veriyor

Gürgençler, Okula Dönüş Kampanyası ile tüm üniversite öğrencilerine yüzde 8 indirim yapıyor. Buna ek olarak, kampanya süresi boyunca yapılan satın alımlarda AirPods Pro 1. Nesil kablosuz kulaklığı da hediye ediyor.

Ağustos ayına girmemize birkaç gün kaldı. Öğrenciler de şimdiden yeni dönemin hazırlıklarını yapmaya başladı. Birçok kişi de eğitim süreleri boyunca Apple ürünlerini tercih ediyor. Gürgençler de Okula Dönüş Kampanyası ile öğrencileri destekliyor. İşte detaylar…

Gürgençler, Okula Dönüş Kampanyası ile yüzde 8 indirim ile Mac alana AirPods Pro hediye ediyor!

Gürgençler, Okula Dönüş Kampanyası ile tüm üniversite öğrencilerine yüzde 8 indirim yapıyor. Buna ek olarak, kampanya süresi boyunca yapılan satın alımlarda AirPods Pro 1. Nesil kablosuz kulaklığı da hediye ediyor. Konuyla ilgili tüm sorulara detaylı bir şekilde yanıt veriyoruz.

Kampanya tarihleri

Okula Dönüş Kampanyası'ndan bugün itibariyle faydalanabilirsiniz. Buna ek olarak, 23 Ekim tarihine kadar Gürgençler mağazalarında ve www.gurgencler.com.tr adresinde geçerli olacağını belirtelim.

Kampanya hediyesi

Okula Dönüş Kampanyası'ndan faydalanan tüm eğitim müşterilerine özel olan kampanya kapsamında, Mac alımlarında MLWK3TU/A AirPods Pro 1. Nesil ürün hediye edilecektir.

Kimler faydalanabilir?

Kampanya, üniversite akademik personelleri veya aktif tüm üniversite öğrencileri için geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak için üniversite akademisyen kimliği, üniversite öğrenci belgesi veya üniversite giriş kimliği ibrazı zorunludur.

Taksit fırsatı/Nakit ve havale indirimi

Mac alımlarında vade farksız 6 taksit fırsatı tüm bankalarda geçerlidir. Ayrıca Mac alımlarında nakit veya havale ile ödemelerde tüm kampanyalara ek yüzde 2 indirim uygulanmaktadır.

Kampanya dışındaki ürünler

Kampanyaya, özel konfigürasyon Mac ürünleriyle, Mac Mini ve Mac Studio ürünleri dahil değildir.

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