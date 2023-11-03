Gürgençler'den Mega Kasım Fırsatları!

Gürgençler, Apple ürünleri konusundaki uzmanlığı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye'nin en meşhur ve popüler yetkili satıcıları arasında yer alıyor. Şimdi ise kasım ayının coşkusunu büyük indirimlerle kutlamaya hazırlanıyor. 10 Kasım'a kadar sürecek olan 'Mega Kasım Fırsatları' kampanyasıyla, cazip fırsatlar sunuyor.

Gürgençler, Apple ürünleri konusundaki uzmanlığı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye'nin en meşhur ve popüler yetkili satıcıları arasında yer alıyor. Şimdi ise kasım ayının coşkusunu büyük indirimlerle kutlamaya hazırlanıyor. 10 Kasım'a kadar sürecek olan "Mega Kasım Fırsatları" kampanyasıyla, cazip fırsatlar sunuyor.

Gürgençler Mega Kasım Fırsatları!

Kasım ayını Apple ürünleriyle coşkuyla karşılamak isteyenler için bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Gürgençler mağazalarına uğrayarak veya gurgencler.com.tr adresini ziyaret ederek bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ancak unutmayın, kampanya 10 Kasım'da sona erecek. Peki kampanyada neler sunuluyor?

Gürgençler'den üniversite öğrencilerine özel okula dönüş kampanyası!

ÜrünlerFiyatıİndirimli Fiyat iPhone 11 64 GB24.999 TL22.999 TLiPhone 11 128 GB26.999 TL24.499 TLiPad 9. Nesil 256 GB17.084 TL14.799 TL13 inç MacBook Air (M1) 8/256 GB32.033 TL26.499 TL13 inç MacBook Air (M2) 8/256 GB40.168 TL34.999 TL13 inç MacBook Air (M2) 8/512 GB50.846 TL42.999 TL15 inç MacBook Air (M2) 8/256 GB47.278 TL41.499 TL13 inç MacBook Pro (M2) 8/256 GB47.278 TL39.999 TL16 inç MacBook Pro (M1 Max) 32/1TB94.999 TL74.999 TL16 inç MacBook Pro (M2 Pro) 16/512 GB89.491 TL80.999 TLApple Watch Series 8 GPS 41mm13.699 TL10.999 TLApple Watch Series 8 GPS 45mm14.699 TL11.951 TLApple Watch SE GPS 44mm9.699 TL8.149 TLiPad 10. Nesil21.355 TL18.699 TL

Bu liste, kampanya kapsamındaki bazı ana ürünleri içeriyor. Ayrıca, MacBook Pro'lar, Apple Watch'lar, iPad'ler ve diğer aksesuar ürünlerinde de büyük indirimler bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza uygun olan ürünü seçerek bu muhteşem fırsatlardan yararlanabilirsiniz