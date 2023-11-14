Gürgençler'den iPhone 15 ve iPhone 15 Plus alana AirPods 2. Nesil hediye!

Apple yetkili satıcısı Gürgençler, müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerini nakit veya havale ile satın alan müşterilere AirPods 2. Nesil hediye edilecek. Kampanya detayları ve seçenekler için Gürgençler mağazalarını veya gurgencler.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

Apple yetkili satıcısı Gürgençler, müşterilerini sevindirecek özel bir kampanya düzenliyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerini nakit veya havale ile satın alan müşterilere AirPods 2. Nesil (MV7N2TU) hediye edilecek.

Gürgençler, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus alana AirPods 2. Nesil hediye ediyor!

Gürgençler, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus alana AirPods 2. Nesil hediye ediyor. Fakat kampanya kapsamında, AirPods 2. Nesil hediyesini istemeyen müşterilere de çeşitli seçenekler sunuluyor. İşte detaylar:

MME73TU – AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case: 1.999 TL

MPNY3TU – AirPods (3rd generation) with Lightning Charging Case: 1.799 TL

MQD83TU – AirPods Pro (2nd generation): 3.499 TL

Kampanya Koşulları:

Kampanya, Gürgençler mağazaları ve gurgencler.com.tr'de geçerlidir.

Hediye ve indirimli AirPods seçenekleri, sadece iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin nakit veya havale ile alımlarında geçerlidir.

Tek çekim işlemleri kampanyaya dahil değildir.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine yapılan nakit veya havale ile alımlarda kampanya geçerli değildir.

Gürgençler, Mac özel indirimini 1 gün daha uzattı!

Ayrıca, online alışverişte müşterilere kolaylık sağlayan bir avantaj da sunuluyor. Web sitesinde ilgili hediye veya indirimli AirPods'u sepete ekleyen ve havale seçeneği ile ödemeye devam eden müşteriler, sistem tarafından otomatik olarak gerekli indirimleri alıyorlar.

Bu özel kampanya ile Gürgençler, Apple tutkunlarını hem yeni iPhone modelleriyle buluşturuyor hem de değerli bir hediye ile ödüllendiriyor. Kampanya detayları ve ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için Gürgençler mağazalarını veya gurgencler.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.