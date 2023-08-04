Güney Sudan'da Miraya Radyo'nun yayın yasağı kaldırıldı

Güney Sudan'da Birleşmiş Milletlere ait Miraya Radyo'nun yayın yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Bilgi, İletişim, Teknoloji ve Posta Servisi Bakanı Michael Makuei Lueth, basına yaptığı açıklamada, radyonun faaliyetlerine başladığını söyledi.

Güney Sudan'daki BM Misyonu'na (UNMISS) bağlı Miraya Radyo'nun yayın yasağını kaldırdıklarını belirten Lueth, "Biz BM üyesiyiz ve BM'de ne yapılırsa ona uyacağız ancak insanlar çalıştıkları ülkenin kanunlarına uymalıdır." ifadesini kullandı.

2006'dan beri Güney Sudan'da İngilizce ve Arapça yayın yapan Miraya Radyo, yerel medya yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle Mart 2018'de kapatılmıştı.