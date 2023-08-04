Güney Koreli Gençler Android'den iPhone'a Geçiyor

30 yaşın altındaki Güney Koreli gençlerin Android cihazlardan iPhone'a geçiş yaptığı bir araştırmaya dayanan yeni bir rapor ortaya çıktı. Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre, Güney Kore'de gençler arasında iPhone kullanımı artıyor. Rapor, gençlerin performans ve marka imajı gibi faktörler nedeniyle iPhone'a yönelmeye başladığını gösteriyor.

30 yaşın altındaki Güney Koreli gençlerle yapılan bir araştırmaya dayanan yeni bir rapora göre, bu grubun üyeleri Android cihazlarını bırakıp iPhone'a geçiyor. Samsung'un merkezi olan Güney Kore'de bile gençler Android'den iPhone'a geçiş konusunda öne çıkıyor. Son zamanlarda neredeyse tüm ülkelerde yer alan bu eğilim Güney Kore'de de ortaya çıkmaya başladı.

Gençler, Android'den iPhone'a geçiş konusunda daha hevesli!

Counterpoint Research'ün yaptığı araştırmaya göre Güney Korelilerin yüzde 85'i ilk akıllı telefonları niyetine bir Android telefon satın aldı. Ancak rapor, bunların yüzde 53'ünün artık bir iPhone kullandığını belirtiyor. Güney Kore'de ilk telefonu iPhone olan 30 yaşın altındaki kişilerin ise yüzde 92'si iPhone kullanmaya devam ediyor. Yani geçişe tam tersi olarak baktığımızda iPhone kullanıcıları Android'e geçmek istemiyor.

Counterpoint, bu yılın ilk yarısında 1.000 Güney Koreli ile görüştü ve 30 yaşın altındaki kişilerin çoğunun, ebeveynleri veya kendilerinin satın alma gücüne göre ilk cihazlarını Android olarak seçtiği kanısına vardı. Yani bu bir seçenek değil zorunluluk olarak gözüküyor fikri öne çıktı. Bunun bir diğer sebebi de Samsung ve LG gibi kendi ülkelerine ait firmaları destekleme fikriydi.

Peki bu gençler neden Android'den iPhone'a geçiş yaptı? Bu soruya verilen ilk iki yanıt "Performans" (yüzde 32) ve "Marka imajı" (yüzde 31) oldu. Bu genç Koreli tüketiciler üzerindeki en büyük etki ise iPhone'un kameralarıyla ilgili performans, memnuniyet ve beklenti oldu.

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İlk telefonu olarak iPhone alan ve bugüne kadar hala iPhone sahibi olan yüzde 92'lik kesimden bahsetmiştik. Bu kişilerin yüzde 76'sı gelecekte bir Android telefon kullanmak istemediklerini söyledi. Yüzde 52'si ise Android telefonlardan sonsuza dek uzak durma kararlarını açıkladı. Bunun gerekçesini de çoğu kişi performans olarak gösterdi.

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