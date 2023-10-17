Güney Kore Savunma Fuarı ADEX Başladı

Güney Kore'nin savunma alanında ihracatını artırma hedefiyle düzenlenen Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı (ADEX) başladı. Fuarda, son model silah ve teknolojiler sergileniyor.

Güney Kore'nin savunma alanında ihracatını artırma hedefiyle son model silah ve teknolojilerinin sergilendiği Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı (ADEX) başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, başkent Seul yakınlarındaki Seul Hava Üssü'nde düzenlenen ADEX'in açılışında konuştu.

Yoon, savunma alanındaki rekabete dikkati çekerek, "Hükümetimiz, uzay teknolojisi alanında dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri olmak hedefiyle, yeni uzay dönemine önderlik yapacak olan havacılık sektörünü aktif bir şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

35 ülkeden 550 firmanın katılımıyla düzenlenen ADEX'te, Güney Kore'nin savunma alanında ihracatını artırmak hedefiyle ülkenin son model silah ve teknolojileri sergileniyor.

ABD stratejik bombardıman uçağı ilk kez Güney Kore'de bir üsse indi

Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile ortak tatbikatlarda yer alan, ABD'nin nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağı B-52, fuardaki uçuşunun ardından başkentin güneydoğusundaki Cheongju hava üssüne indi.

Böylelikle B-52, Güney Kore'de ilk kez bir hava üssüne inmiş oldu.

Öte yandan, fuarda, Güney Kore ve ABD ittifakının 70'inci yılı sebebiyle yerli üretim KF-21 savaş jetinin ilk gösteri uçuşuna ABD askeri hava araçları da katıldı.

İlk dört gününde savunma sektöründen yetkililer için çeşitli seminer ve forumların düzenleneceği ADEX, son 2 günde de halka açılacak.

Yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen ADEX, 22 Ekim'de sona erecek.