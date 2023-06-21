Güney Kore Devlet Başkanı, Uluslararası Bir Yapının Kurulmasını Önerdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dijital düzen için uluslararası bir yapının kurulmasını teklif etti. Yoon, dijital teknolojinin evrensel bir düzenin tesisini elzem kıldığını vurguladı ve Paris İnisiyatifi'ni önerdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, küreselleşen dünyada "dijital düzene" dair ortak kuralların oluşturulması için uluslararası bir yapının kurulmasını teklif etti.

Yonhap'ın haberine göre, Sorbonne Üniversitesi'nde düzenlenen Paris Dijital Vizyon Forumu'nda konuşan Yoon, dijital teknolojinin, sınırları olmayan, birleştiren ve anı yansıtan doğasının, uluslararası kabul görmüş, evrensel bir "dijital düzenin" tesisini elzem kıldığını vurguladı.

Yoon, özgürlüklerin genişletilmesi, ücretsiz işlemlerin güvence altına alınması, dijital uçurumun daraltılması, adil erişim ve tazminat garantisi gibi prensipler bağlamında küresel bir "dijital düzen" kurmak için Paris İnisiyatifi'ni önerdi.

"Dijital düzenin kurallarının belirlenmesi için uluslararası bir yapı öneriyorum" diyen Yoon, uluslararası fikir birliğini tesis etmek için sürecin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlarca yönetilmesinin isabetli olacağını belirtti.

İnsan ve yapay zeka arasındaki işbirliğiyle dijital teknolojinin, buluşlar, teknolojik gelişmeler ve sanatsal yaratıcılık gibi olağanüstü başarılar ortaya koyduğunu dile getiren Yoon, bunun aynı zamanda özgünlük ve temel haklar bağlamında büyük bir kafa karışıklığına da sebep olduğuna dikkati çekti.

Yoon, dijital düzen kurallarının belirlenmesinin önemine işaret ederek, teknolojinin, iklim krizi, derinleşen kutuplaşma, insanlık kaybı ve kitle imha silahları gibi gerçek tehlikelere de yol açtığını söyledi.