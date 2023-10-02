Güney Kore'de Shin-Hanul 2 Nükleer Reaktörün Testleri Başladı

Güney Kore'de Shin-Hanul 2 adlı nükleer reaktörün Mart 2024'te tam faaliyete geçirilmesi için 6 ay sürecek testler başladı. Reaktörün, testlerin sorunsuz geçmesi halinde gelecek yıl mart ayında tam faaliyete geçmesi planlanıyor.

Güney Kore'de "Shin-Hanul 2" adlı nükleer reaktörün, Mart 2024'te tam faaliyete geçirilmesi amacıyla 6 ay boyunca devam edecek testlerin başladığı bildirildi.

Yonhap'ın, Güney Kore nükleer enerji firması Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, 1,4 gigawatt gücündeki reaktöre geçen hafta yakıt yüklendiği ve test çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu reaktörün başkent Seul'ün yaklaşık 215 kilometre güneydoğusundaki Uljin'in kıyı bölgesinde bulunduğu kaydedildi.

Reaktörün, 6 ay sürmesi planlanan testlerin sorunsuz geçmesi halinde, gelecek yıl mart ayında ülkenin 28. nükleer reaktörü olarak tam faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Güney Kore hükümeti reaktörün yapımını Nisan 2022'de tamamlamış, ülkenin Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu da kısa süre önce reaktörün işletilmesi için son onayı vermişti.