Güney Afrika, Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki kadın astronot gönderecek

Güney Afrika Ulusal Uzay İstasyonu, Rus uzay ajansı Roscosmos aracılığıyla 2 yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki kadın astronot göndereceğini duyurdu.

Güney Afrika, iki yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki kadın astronot göndereceğini duyurdu.

Güney Afrika Ulusal Uzay İstasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Humbulani Mudau, Ruslar tarafından inşa edilen uzay çöpü keşif merkezinin açılışında yaptığı açıklamada, iki kadın astronotu eğiterek, Rus uzay ajansı Roscosmos aracılığıyla 2 yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirtti.

Roscosmos, 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori'yi, Soyuz MS-15 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti.

Afrika'dan uzaya giden ilk astronot ise 2002'de, Güney Afrikalı iş insanı Mark Shuttleworth olmuştu.