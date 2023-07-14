Güney Afrika Cumhurbaşkanı Huawei İnovasyon Merkezi'nin açılışını memnuniyetle karşıladı

JOHANNESBURG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin en büyük şehri olan Johannesburg'da Huawei İnovasyon Merkezi'nin açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ramaphosa, bu merkezin bölgedeki yeteneklerin gelişimini destekleyeceğini ve ülkenin rekabet gücü ile ekonomik büyümesini iyileştireceğini söyledi.

Perşembe günü merkezin resmi açılışında yaptığı konuşmada Ramaphosa, "Çinli teknoloji devi Huawei'nin Afrika'daki veri merkezleri ve siber güvenlik sektörlerine önemli ölçüde yatırım yapmayı planladığına dair göstergeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Güney Afrika için dijital altyapının genişletilmesi ekonomik büyümenin en önemli lokomotiflerinden biri" dedi.

Huawei tarafından yapılan yatırımın Güney Afrika'ya ve potansiyeline duyulan güveni gösterdiğini belirten Ramaphosa, merkezin ülke ekonomisini büyüten ve ulusal kalkınma hedeflerini destekleyen yeni iş süreçleri için bir sıçrama tahtası olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.