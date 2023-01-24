Güneş panelli elektrikli araç Lightyear 0'ın üretimi durduruldu!

Elektrikli otomobil sektörüne adeta damga vuran güneş panelli otomobil Lightyear 0, 2022 Aralık ayı itibariyle üretime başlamıştı. 250 bin euro gibi bir fiyatla çıkış yapacak olan otomobilden toplam 946 adet üretilecekti. Ancak bugün Hollanda merkezli araç üreticisi Lightyear'dan kötü haber geldi. Öyle ki Lightyear 0'ın üretimi durduruldu. İşte detaylar…

Lightyear 0'ın üretimi stratejik nedenlerden dolayı iptal edildi!

Bugün yayınlanan bir blog yazısında Lightyear, fiyatı nedeniyle her kesime hitap edebilecek yine güneş panelli elektrikli otomobil olan Lightyear 2'ye odaklanmak için pahalı olan seçeneği iptal ettiğini açıkladı. 2022 Haziran ayında duyurulan Lightyear 0, güneş panelli sistemiyle birçok ilki vadediyordu. Öyle ki araç, tam güneş alabilen yerlerde güneş enerjisiyle günde 70km'lik yolu şarj etmeden gidebilecekti.

Almanya'da yapılan testlerde 60kWh batarya ile 724 km menzil katedebilen Lightyear 0, dünyanın en pahalı elektrikli otomobillerinden biri konumundaydı. Firma bu araçtan elde ettiği gelirle, 30 bin euro fiyat bandına sahip Lightyear 2'ye odaklanacaktı ancak bazı stratejik kararlar nedeniyle bu plan erkene alındı. Böylelikle dünyanın ilk güneş panel üretimli elektrikli aracının üretimi durdurulmuş oldu.

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Lightyear CEO'su ve kurucu ortağı Lex Hoefsloot ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bu kararı vermek zorunda kaldık. Lightyear 0'ı geliştirme sürecinin tamamı, geçtiğimiz yıllarda şirketimize birçok değerli dersi öğrenmemizi sağladı. Müşterilerin zamanında kullanabilmesi için şimdi tüm enerjimizi Lightyear 2'yi inşa etmeye yönlendiriyoruz. Kısa bir süre önce, Lightyear 2 için bir bekleme listesi başlattık ve 40.000'den fazla bireysel müşteri aboneliğine ulaştık ve şimdiden filo sahiplerinden yaklaşık 20.000 ön sipariş aldık. Daha geniş bir kitle için uygun fiyatlı bir güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araç olan Lightyear 2'ye geçmek için önümüzdeki haftalarda bazı önemli yatırımları tamamlamayı umuyoruz."

Lightyear 2 güneş panelli elektrikli otomobilin 2025 yılında üretilmeye başlaması bekleniyor. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.