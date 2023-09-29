Güneş Enerjisiyle Konteyner Evlerin Isınma ve Soğutması İçin Yeni Proje

Antalya Teknokent'te kurulan şirket tarafından geliştirilen ve enerjinin olmadığı bölgelerde güneş enerjisiyle konteyner ve benzeri yapıların ısınma ve soğumasına imkan sağlayan proje, TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı.

Antalya Teknokent'te kurulan şirket tarafından geliştirilen ve enerjinin olmadığı bölgelerde güneş enerjisiyle konteyner ve benzeri yapıların ısınma ve soğumasına imkan sağlayan proje, TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı.

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün heyecanı devam ediyor.

Festival kapsamında sağlık teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, engelsiz yaşam, turizm ve oyun teknolojileri alanlarında girişimcilik yarışması dikkat çekiyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle Antalya Teknokent'te kurulan şirket tarafından geliştirilen ve elektriğin olmadığı yerlerde güneş enerjisiyle evlerin ısınma ve soğumasına olanak sağlayan proje de sergileniyor.

Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Programı Öğretim Görevlisi Yavuz Sümer, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesinde Prof. Dr. Afşin Güngör'ün öncülüğünde projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Anadolu'da "günısı" olarak bilinen eski teknolojiyi yeni nesil teknolojilerle birleştirerek patentli bir ürün ortaya koyduklarını aktaran Sümer, hedef kitlelerinin enerji erişiminin zor olduğu bölgelerde kurulan konteyner evlerde ısıtma ve soğutmaya çözüm bulmak olduğunu ifade etti.

Sümer, konteyner evlerde, fosil kaynak kullanmadan ısıtma ve soğutmak için proje geliştirdiklerini söyledi.

Proje ile kış aylarında dahi konteyner evlerin, karbon emisyonu olmadan kömür ve doğal gazsız güneş enerjisiyle ısıtıp soğutabileceğini kaydeden Sümer, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında geliştirdiğimiz özel bir çevrim sayesinde fazla enerjiyi soğutma amaçlı da kullanabiliyoruz. Projemiz TÜBİTAK ve KOSGEB desteği de aldı. Patentini aldık. Şu an Antalya Teknokent'te bir prototip evimizde hazır kurulu sistemimiz var. Ürünün prototip aşaması bitti. TEKNOFEST'e de yatırımcıyı bularak ürünümüzü seri üretime dökmek için katıldık. Afşin Güngör hocamızın danışmanlığında 4 kişilik bir ekiple bu projeyi geliştirdik."

Yatırımcı beklediklerini vurgulayan Sümer, sistemi şöyle anlattı:

"Sistemimiz güneş yoğunluğunun az olduğu kış aylarında bile güneş ışınlarını yoğunlaştıran solar termal kolektör vasıtasıyla 200 derecelerde akışkan sıcaklığına ulaşmakta ve yeni nesil termal enerji depolama sistemi sayesinde güneşin olmadığı saatlerde ve gece, sistemi ısıtarak ve akıllı hidromat pompa kontrol teknolojisini kullanarak kullanıcıya kış boyu sıcak kullanım suyu vermekte ve radyatörleri ısıtabilmektedir. Yaz aylarında ise yoğun güneş ısısı ile elde edilecek yüksek sıcaklıklardaki sıvı akışkanı ev tipi absorpsiyonlu soğutma sistemimizde kullanarak klima hatlarında veya fancoil cihazlarında soğutma da sağlanabilmektedir."