Güneş Enerjisi Sistemleri Depremde Binaları Yıkmaz

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, bina çatılarındaki su depolu güneş enerjisi sistemlerinin ağırlıkları nedeniyle binaya yük olup deprem anında yıkılmasına neden olabileceği gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ' Güneş enerjileri depremde binanın yıkılmasına katkıda bulunur' görüşü şehir efsanesi. Bu düşüncenin bilimle ve teknikle hiçbir alakası yoktur. Güneş enerjisinin binaya hiçbir zararı olmaz dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden derinden etkilenen ve dün meydana gelen Kozan merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremle tekrar sarsılan Adana'da korku devam ediyor. Birçok kişi evlerinde veya iş yerlerinde çeşitli önlemler alarak olası bir deprem anında korunmanın yollarını arıyor. Son dönemde ise halk arasında yayılan 'binaların üzerinde bulunan su depolu güneş enerjisi sistemleri ağırlık yapıyor, deprem anında yıkıma sebep olabilir' söylentileri üzerine, bazı apartmanların sakinleri güneş enerjilerini sökmeye başladı.

Bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, kentteki binaların mühendislik hizmeti alınarak inşa edildiğini hatırlatarak, deprem yönetmeliğine göre yapılan bu binaların standart seviyedeki yükleri taşıyacak kapasitede olduğunu söyledi.

Deprem sonrası güneş enerjilerinin binalara yük olduğuna dair söylentilerin son bulması gerektiğini anlatan Aksungur, Binalarda güneş enerjilerinin getireceği ağırlık, halk tabiriyle devede kulaktır. Güneş enerjisi çevre illerin de faydalandığı etkili bir su ısıtma sistemidir. 'Güneş enerjileri binalara ek yük veriyor', 'Güneş enerjileri depremde binanın yıkılmasına katkıda bulunur' görüşü şehir efsanesi. Bu düşüncenin bilimle ve teknikle hiçbir alakası yoktur. Güneş enerjisinin binaya hiçbir zararı olmaz. Ekonomik açıdan da kullanıcılara, yarar sağlayacaktır diye konuştu.