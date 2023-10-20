Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri – Son liste!
Teknoloji Haberleri
Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Peki hangi modeller bundan böyle yazılım desteği almayacak?
Xiaomi, güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden biri. Firmanın telefon çeşitliliğinin bir hayli geniş olması nedeniyle sıklıkla yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan modellerin yazılım desteği sonlandırılıyor. Şirket, bunları belirli aralıklarla EOS listesi adı altında belirli aralıklarla kullanıcılarla paylaşıyor. Peki an itibariyle şirketin desteği sonlandırarak güncelleme vermediği akıllı telefonlar hangileri?
Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri
Xiaomi güncelleme konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.
Xiaomi'nin EOS listesine eklenen modeller bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak üretici yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.
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İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
Mi Note 10 Lite
Mi 10 Pro (GLOBAL)
Mi 10 Pro (EEA)
Mi 10 (TR)
Mi 10 (ID)
Mi 10 (EEA)
Mi 10 (IN)
Mi 10 (RU)
Mi 10 (GLOBAL)
Mi 10 (CN)
Mi 10 Ultra (CN)
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Note 5 Pro
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi Note 6 Pro
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8T
Redmi 8A
Redmi Note 8 (ID)
Redmi 8A Dual
Redmi Note 8 (IN)
Redmi Note 8 (GLOBAL)
Redmi Note 8 (CN)
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Speed
Redmi 10X (CN)
Redmi 10X Pro (CN)
POCO F2 Pro (GLOBAL)
Redmi Note 9 (EEA)
Redmi Note 9 (ID)
Redmi Note 9 (GLOBAL)
Redmi 9 (CN)
Redmi 10X 4G (CN)
Redmi 9A (GLOBAL)
Redmi K30i 5G (CN)
Redmi Note 9 (RU)
Redmi 9 (EEA)
Redmi 9A (EEA)
Redmi 9A (RU)
Redmi 9A (ID)
Redmi 9A (IN)
Redmi Note 9 (TR)
Redmi 9A (CN)
Redmi 9 (ID)
Redmi 9C (GLOBAL)
Redmi 9C NFC (RU)
Redmi K30 Ultra (CN)
Redmi Note 9 (GLOBAL)
Redmi 9C (EEA)
Redmi 9 (GLOBAL)
Redmi 9 (IN)
Redmi 9 (RU)
Redmi 9C (ID)
Redmi 9C NFC (EEA)
Redmi 9A (TR)
Redmi 9 Prime (IN)
Redmi 9C NFC (GLOBAL)
Redmi 9C (TR)
POCO F1
POCO PHONE F1
POCO X2
Redmi Note 10 5G (MX)
POCO M2 Pro (IN)