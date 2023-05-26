Guizhou, 'East Data & West Computing' programını hızlandırıyor

Guizhou, kurduğu veri merkezleriyle ekonomik büyümesini hızlandırdı. Guizhou'nun ortalama ekonomik büyüme oranı son 10 yılda yüzde 248,8 yükseliş kaydetti. 'East Data & West Computing' programını hızlandıran Guizhou, 2022 yılında ulusal bilgi işlem merkezlerinden biri haline gelerek; Çin'deki 10 ulusal veri merkezi kümesinden biri oldu.

Guizhou, kurduğu veri merkezleriyle ekonomik büyümesini hızlandırdı. Guizhou'nun ortalama ekonomik büyüme oranı son 10 yılda yüzde 248,8 yükseliş kaydetti.

Çin'in güneydoğusunda yer alan Guizhou eyaleti, son yıllarda kurduğu veri merkezleriyle ekonomik büyümesini hızlandırdı. Guizhou'nun ortalama ekonomik büyüme oranının 2011'den 2021'e kadar yüzde 248,8 yükselişle Çin'deki en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre, 'East Data & West Computing' programını hızlandıran Guizhou, 2022 yılında "East Data & West Computing" programındaki ulusal bilgi işlem merkezlerinden biri haline gelerek; Çin'deki 10 ulusal veri merkezi kümesinden biri oldu.

Guizhou, programla birlikte veri merkezleri, bilgi işlem ağları ve 5G gibi yeni nesil dijital altyapının inşasını hızlandırıyor. - İSTANBUL