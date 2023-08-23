Guide Sensmart 2023 Termografi Ürünleri Orta Doğu Distribütör Konferansı Gerçekleştirildi

Termografi ürünleri için Orta Doğu bölgesinden distribütörler, Guide Sensmart 2023 Termografi Ürünleri Orta Doğu Distribütör Konferansı'nda bir araya geldi. Şirket, etkinlikte 2023 için daha açık bir distribütör politikası duyurdu ve yeni ürünlerini tanıttı.

Termografi ürünleri için Orta Doğu bölgesinden distribütörler, Guide Sensmart 2023 Termografi Ürünleri Orta Doğu Distribütör Konferansı'nda bir araya geldi.

Termografi ürünleri için 2023 Orta Doğu Distribütör Konferansı Dubai'de gerçekleştirildi. Orta Doğu bölgesinden distribütörler, karşılıklı yararlı stratejiler görüşmek üzere bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre, sistematik kızılötesi termal görüntüleme ürünleri üreticisi Guide Sensmart, etkinlikte 2023 için daha açık bir distribütör politikası duyurdu. Şirket, markalaşma, promosyon, teknoloji, özelleştirme, yardımcı yönetim ve profesyonel ekipler gibi çeşitli hizmetler sunarak ortaklara verdiği desteğini geliştirmeyi planlıyor. Bu girişim dağıtım kanallarının gelişimini güçlendirmeyi, onları daha canlılıkla güçlendirmeyi ve dağıtım ortaklarıyla işbirliği içinde daha fazla değer oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik sırasında, şirketin termografi ürün yelpazesinin ve yeni Hammer serisinin ayrıntılı bir sunumunu sağladı.

İstanbul Hardware Fuarı, 24 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şirketin, salon 8F-10A'daki stantlarda yer alacağı belirtildi. - İSTANBUL