GUHEM, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın deneylerini gençlerle takip edecek

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, "uzay vatan"da başarının yolunun uzay farkındalığı yüksek bir gençlikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin ilk uzay yolcularından Alper Gezeravcı'nın yörüngede yapacağı deneyleri GUHEM'de gençlerle takip edeceklerini kaydetti.

Mirahmetoğlu, uzay araştırmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olan keşif aracı Curiosity'in 26 Kasım 2011'de uzaya fırlatıldığını ve 6 Ağustos 2012'de Mars'taki Gale kraterine başarılı iniş yaparak insanoğluna derin uzaya erişimin kapılarını araladığını söyledi.

Uzay araçları içerisinde ilk adımın 1957'de yörüngeye yerleştirilen Sputnik uydusuyla atıldığını, bunu takip eden ve farklı yörüngelere yerleşen şu an itibarıyla 8 bini aşkın aktif uydu bulunduğunu anlatan Mirahmetoğlu, şöyle konuştu:

"Apollo 11 ile Ay yüzeyine inen Eagle uzay aracı, Mars üzerinden bilgiler ulaştıran Curiosity Rover aracı, bir kuyruklu yıldıza yaklaşma başarısını gösteren Rosetta uzay aracı gibi sayısız çabayı takdir etmek gerekir. Evrenin gizemini aydınlatmak için bizlere muhteşem görüntüler sunan Hubble Uzay Teleskobu, çok uzun bir yapım aşamasından sonra sonunda yörüngeye gönderilen James Webb Uzay Teleskobu gibi bilimsel uydularımız var. Artık yörüngeye ulaşmak ve yakın Güneş sistemimizi keşfetmek daha kolay. Bilim insanları hep beraber bilgimizi arttırarak evreni kavrama yolunda yeni keşifler yapmaya devam ediyor. Yolumuz uzun ama çok hızlı öğrendiğimiz de bir gerçek."

"ISS'te amaç bilimsel keşifler"

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ABD ve Rusya'nın başını çektiği 15 ülkenin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren yörüngedeki iki aktif istasyondan biri olduğunu belirten Mirahmetoğlu, burada şu anda 7, Çinlilerin Tiangong Uzay İstasyonu'nda ise 3 kişi bulunduğunu bildirdi.

Mirahmetoğlu, ISS'in saatte 27 bin kilometre hızla hareket eden 109 metre uzunluğunda bir yörünge laboratuvarı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"NASA, ESA, JAXA ve ROSCOSMOS uzay ajansları kendi programları doğrultusunda personel değişimi gerçekleştirir. Bir haftalık kısa görevler olduğu gibi yıl boyunca yörüngede kalan astronotlar da bulunmaktadır. ISS'te gerçekleştirilen deneylerin amacı, uzayda yaşam koşullarını iyileştirmek, bilimsel keşifleri desteklemek ve insanlığın uzayda uzun süreli varlığını sağlamak için bilgi elde etmektir. Bu kapsamda uzayın insan vücudu üzerindeki etkilerini anlamak, bitki yetiştirme, mikroorganizma çalışmaları, hayvan davranışları ve malzemelerin uzayda nasıl davrandığını anlamak için fizik ve malzeme bilimi deneyleriyle yeni teknolojilerin test edildiği çeşitli teknoloji deneyleri yapılıyor."

"Alper Gezeravcı'yı GUHEM'den gençlerimizle takip edeceğiz"

Son yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma alanında yakalanan ivmenin uzay alanında da kendini gösterdiğine işaret eden Mirahmetoğlu, Türkiye'nin kendi uydularını yapma kabiliyetine sahip olduğunun altını çizdi.

Mirahmetoğlu, Milli Uzay Programı hedefleri kapsamında GUHEM olarak "insan kaynağının ve uzay farkındalığının artırılması" hedefini çok önemsediklerini ifade etti.

Uzay alanında başı çeken ülkelerin yetişmiş insan kaynağının yüksek olduğunu vurgulayan Mirahmetoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Uzay Programı doğrultusunda bayrağında ay ve yıldız bulunan bir millet olarak genç nesillerimize odaklanmalıyız. Türkiye'nin uzay vatanda bağımsızlığını kazanması, güvenliğini temin edebilmesi ve önde gelen ülkeler arasında adını yazdırmasının yolu uzay farkındalığı yüksek bir gençliğin tesis edilmesinden geçiyor. Ülkemiz sahip olduğu genç nüfusu, uyguladığı plan ve programlarla bunu başarabilecek kapasitede. Biz yeter ki gençlerimizin yüksek teknoloji içeren uzay ve havacılık alanlarında farkındalıklarını artıralım ve eğitimlerini buralara kanalize edelim. Teknofest gibi kapsayıcı faaliyetlerin meyvesini gelecekte mutlaka göreceğiz. Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı'yı yörüngeye götürecek Axiom3 görevi için geri sayım da başladı. Gezeravcı yörüngede kaldığı sürece 10 bilimsel deney icra edecek. Bizler de GUHEM'den bu deneyleri gençlerimizle takip edeceğiz."