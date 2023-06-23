GTÜ ve Teknopark İstanbul arasında laboratuvar anlaşması imzalandı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Teknopark İstanbul arasında üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transferi faaliyetleri konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı için 'laboratuvar anlaşması' imzalandı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Teknopark İstanbul arasında üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transferi faaliyetleri konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı için "laboratuvar anlaşması" imzalandı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, araştırma çalışmaları yapan Teknopark İstanbul'un üniversitenin laboratuvarlarında ortak kullanım sağlayarak AR-GE çalışmaları yapabilmesi için işbirliğine varıldı.

Anlaşmayla üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transferi faaliyetleri konusunda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması hedefleniyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen imza törenine, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, GTÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Prof. Dr. Mahmut Durmuş ile Prof. Dr. Hasari Çelebi, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, Teknopark İstanbul firma temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Teknopark İstanbul'un yeni fikirlere sunduğu olanaklardan bahseden Yerebakan, GTÜ'nün yanı başlarında "gizli bir servet" olduğunu kaydetti.

Yerebakan, üniversitenin laboratuvar imkanlarından yararlanmaları için destek olan Rektör Mantar'a teşekkür etti.

Mantar da üniversitede yapılacak çalışmaların sektörde hayata geçirilmesini ve ekonomik katma değere dönüşmesini çok önemsediklerini belirtti.

Üniversitenin bilgiyi ürettiğini, niteliği geliştirdiğini, çözümü bulduğunu ve tekniği geliştirdiğini anlatan Mantar, "Ürünleşmek ve onu hayata geçirmek de en az bu araştırma kadar önemlidir. Bu da firmalarımızda var. Bu protokolle kabiliyetlerimizi birleştireceğiz. Her alanda ve her şeyde olduğu gibi AR-GE'de de hızlı bir gelişme var. Bizde nitelikli insan, ileri düzeyde teknolojik donanım var. Bu yüzden yurt dışına ya da uzaklara gitmeye, zaman harcamaya gerek yok, üniversitemize sizleri bekleriz, gelin görün. Sizlerle somut çıktılar alacağımız, etkili sonuçlar doğuracak çalışmalar yapmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.