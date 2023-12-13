Oyun dünyası son haftalarda GTA 6 ile kasıp kavruluyor. Şimdiye kadar sadece bir fragman yayınlanmış olsa da, açık dünya yapımının büyük ses getirdiğini söylemek mümkün. 2025'te piyasaya sürülecek GTA 6, ilk aşamada konsollara sunulacak. Peki GTA 6 PC sürümü neden geç çıkacak?

GTA 6 PC sürümü, 2025'te yayınlanır mı?

Rockstar Games, yayınladığı bir açıklamada GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için paylaşılacağını ifade etti. Bu da bilgisayar oyuncularının PC versiyonu hakkında daha fazla detay istemesine yık açtı. Eski bir Rockstar geliştiricisi ise GTA 6'nın bilgisayar sürümü hakkında kötü haberi verdi.

GTA 5'te çalışmış Mike York isimli bir geliştirici, YouTube'tan paylaştığı videoda PC sürümüne ilişkin detayları verdi. York'a göre Rockstar, PlayStation ve Xbox gibi platformlardaki satışlar nedeniyle ilk olarak konsol sürümlerine odaklanıyor. Bu platformları optimize etmeye öncelik veren Rockstar, kaynaklarını konsol deneyimini düzeltmeye odaklıyor.

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Konsol sürümü tamamlandıktan sonra ise dikkatini PC versiyonuna çeviriyor. Bu da GTA 6'nın, 2025'te Xbox ve PS için sunulduktan sonra PC'ye geleceği anlamına geliyor. York, konsollara kıyasla bilgisayarlardaki farklı kurulumlara optimizasyonun zor olduğunu ifade etti.

Bilgisayarlardaki farklı işlemci ve ekran kartı konfigürasyonları, GTA 6 testlerini daha da yavaşlatıyor. Şimdiye kadarki en büyük haritada hata yaşamak istemeyen Rockstar, bu kapsamda çalışmalarını ilk aşamada konsollara çevirmiş durumda.

Mike York, GTA 5'i diğer platformları test etmeden önce ilk aşamada PlayStation 3 için geliştirdiklerini hatırlattı. PS4 ve PC testlerinde ise sınırları zorladıklarını ve gecikmenin kaçınılmaz olduğundan bahsetti.