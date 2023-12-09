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GTA 6'nın PC Çıkışı Uzun Sürebilir

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Eski bir Rockstar geliştiricisinin görüşlerine göre, Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) PC'de merakla beklenen çıkışı uzun sürebilir. Eski bir Rockstar animatörü olan Mike York, kısa bir süre önce konuyla ilgili bakış açısını paylaşarak, PC oyuncularının ikonik serinin bir sonraki bölümünü deneyimlemeden önce önemli bir bekleyişle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Eski bir Rockstar geliştiricisinin görüşlerine göre, Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) PC'de merakla beklenen çıkışı uzun sürebilir. Eski bir Rockstar animatörü olan Mike York, kısa bir süre önce konuyla ilgili bakış açısını paylaşarak, PC oyuncularının ikonik serinin bir sonraki bölümünü deneyimlemeden önce önemli bir bekleyişle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

GTA 6, PC'ye beklenenden çok daha geç çıkabilir

York'un yorumu, ilk GTA 6 fragmanının oyun içi görüntüler içerdiğini iddia etmesinin ardından dikkat çekmiş ve sergilenen görsellerin gerçekten de 2025 yılında piyasaya sürülecek nihai ürünü temsil edeceğini ileri sürmüştü. York son açıklamasında PC çıkış zaman çizelgesine değinerek, GTA 6'nın PC platformuna gelmesinin "uzun bir zaman" alacağına inandığını ifade etti.

York'a göre Rockstar, dikkatini PC sürümüne çevirmeden önce oyunla başarabileceklerinin "sınırlarını zorlayarak" PS5 gibi mevcut nesil konsolların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya odaklanacak. GTA 6 fragmanında arka plan karakterlerinin olağanüstü kalitesinin altını çizerek, oyunun ortamındaki ortalama oynanamayan karakterlerin (NPC'ler) bile diğer oyunlarda bulunan standart NPC görünümlerini aştığını vurguladı.

GTA 6 fragmanı ile ilgili 6 beyin yakan soru!

GTA 6'nın PC çıkışı Rockstar tarafından resmi olarak onaylanmamış olsa da, York'un yorumları bunun yakın bir zamanda gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Oyunun PS5 ve Xbox Series X için 2025'te çıkacağını bilgisini veren ilk fragmanında PC çıkışından hiç bahsedilmemesi PC oyun meraklıları arasında endişeye neden oldu.

Ancak York'un görüşleri, gecikmenin Rockstar'ın oyunu PC'ye uyarlamadan önce konsollarda çığır açan bir deneyim sunmaya olan bağlılığının bir sonucu olabileceğini ima ederek bir umut ışığı sunabilir.

GTA 6 fragmanı yayınlandı!

GTA 6'nın PC'deki potansiyel gecikmesi Rockstar'ın geçmişteki eylemleriyle de eşleşiyor. Serinin GTA 4 ve GTA 5 gibi önceki oyunları, ilk konsol çıkışlarından birkaç yıl sonra PC'ye geldi. Rockstar'ın en son gişe rekorları kıran oyunu Red Dead Redemption 2 bile benzer bir yol izleyerek konsollardaki çıkışından bir yıldan fazla bir süre sonra PC'ye ulaştı.

Hayranlar GTA 6 hakkında daha fazla ayrıntı beklerken, özellikle PC cephesinde kendilerini uzun bir bekleyişe hazırlamaları gerekebilir gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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