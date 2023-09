GTA 6'nın Duyuru Tarihi Belli Oldu

Uzunca bir süredir GTA 6 haberi almıyorduk, dolayısıyla sizlere de aktarmıyorduk. Şimdi ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre Rockstar Games'in GTA 6'yı duyuracağı tarih belli oldu.

İddiaya göre GTA 6, 26 Ekim'de duyurulacak

Rockstar Games'te çalıştığını iddia eden birinin sızdırdığı bilgilere göre şirket, hepimizin yıllardır beklediği ve artık sabrımızın taştığı GTA 6'yı önümüzdeki ay, 26 Ekim'de tanıtacak.

I can now confirm that Grand Theft Auto VI announcement is set to release on 26th October 2023. ???????? — Chris Marxx (@MarxxChris) September 25, 2023

X'te Chris Marxx kullanıcı adına sahip olan (muhtemelen gerçek adı değil) sözde Rockstar çalışanı, paylaştığı gönderide şöyle diyor:

"Grand Theft Auto VI'nın 26 Ekim 2023'te tanıtılacağını artık doğrulayabilirim."

GTA 6 çıkış tarihi sonunda belli oldu mu? Bu sefer ki iddia ciddi!

Chris sızıntı konusunda daha önce de adını duyurmuş biri. Daha önce Payday 3 ve Dragon's Dogma 2 gibi oyunlar hakkında verdiği sızıntılar da tutmuştu. Dolayısıyla GTA 6 tanıtım tarihinin gerçek olma ihtimali, diğer sızıntılara kıyasla bir tık daha yüksek diyebiliriz.

GTA 6'nın Ekim ayında tanıtılacağı haberini destekleyen başka birkaç olgu da var:

Rockstar'ın diğer oyunları göz önüne alındığında Ekim ayı, şirket için standart haline gelmiş bir zaman. (RDR 2, GTA 5)

Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive, önümüzdeki sene 8 milyar dolar gelir bekliyor. Bunu da sadece GTA 6 başarabilir. Dolayısıyla 2023 bitmeden hayranları diri tutacak bir fragman gerekiyor.

2011 yılında benzer bir analiz GTA 5 için yapılmıştı ve o zaman da insanlar GTA 5 tanıtımının 25 Ekim'de geleceğini öne sürmüşlerdi. Nitekim öyle de oldu. Hatta 2 Kasım'da da tam fragman yayınlandı.

Elbette sabır, Rockstar hayranı olmanın ayrılmaz bir parçası. Red Dead Redemption'dan GTA V'e kadar, gecikmeler büyük oyunlarının değişmez bir parçası oldu.

Bu olmadı Rockstar: GTA 6 için ortaya atılan fiyat iddiası gündem oldu!

Çünkü stüdyo sadece oyun yapmakla kalmıyor; tarihlere veya son teslim tarihlerine uymak için oyunları aceleye getirmeyi reddederek el işçiliği yapıyor, geliştiriyor ve mükemmelleştiriyor.

Grand Theft Auto 6 hevesli hayranların sabrını sınasa da sonucun beklemeye değer olacağını düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.