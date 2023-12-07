GTA 6 fragmanı ile ilgili 6 beyin yakan soru!

GTA 6 fragmanı büyük bir coşkuyla yayınlandı. Fragmanın ardından ise akılda bir sürü soru işareti kaldı. İşte o sorular!

GTA 6 fragmanı geldi ve internette yayınlandığı ilk günde yaklaşık 90 milyon kişi tarafından izlendi. Guinness rekorlarına giren fragman hala izlenmeye devam ediyor. Fragmanda kendimizi ne kadar çok renk cümbüşlerine, dikkat çekici grafiklere ve detaylara kaptırsak da akıllarda birçok soru işareti oluştu. İşte fragmanı izledikten sonra merak ettiklerimiz…

GTA 6 fragmanından sonra ortaya çıkan sorular

1-) Sosyal medya nasıl çalışıyor?

Telefonlarımızda TikTok benzeri bir uygulamanın kliplerini izleyip onlara dokunarak beğenebilecek miyiz? Yoksa biraz daha derinlere mi inecek? Belki de açık dünya, yeni bir koleksiyon parçası olarak kaydedilmeyi bekleyen viral anlarla dolu olacak: Hareket eden bir arabanın çatısında twerk yapan veya çıplak bir şekilde polislerden kaçan tuhaf bir adamı kayda alıp yükleyip beğeniler kazanabilecek miyiz?

Son GTA oyunundan bu yana kültürel bir fenomen olarak yükselişi göz önüne alındığında, fragmanın sosyal medyayı bu kadar çok göstermesi şaşırtıcı değil. GTA 6'da her şeyin nasıl çalışacağı büyük merak konusu.

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2-) Bu adamı oynayabilecek miyiz?

GTA 6 için cevabını bulamadığımız bir sonraki soru, Lucia'nın yanındaki Jason'ın yardımcı bir karakter olup olmadığı ve hikayenin esasen Lucia hakkında mı olduğu, yoksa o ve Lucia'nın ilgi odağı olup olmadığı. Yoksa ikinci fragman Jason'ın bakış açısıyla mı başlayacak?

Gta 5'te üç kahraman yer alıyordu ve aynı hikayeye birden fazla bakış açısı getirmek polisiye kurgunun temelini oluşturuyor. Lucia açıkça ikilinin lideri gibi görünüyor ve Rockstar'ın bununla hangi yöne gittiğini tahmin etmek gerçekten zor.

3-) Ne satın alacağız?

Gta 5 ve GTA Online'ın amacı nakit biriktirmek ve onu lüks şeylere harcamak. Hiç şüphe yok ki spor arabalar ve diğer araçlar, kıyafetler ve diğer ekipmanlarla birlikte en büyük para harcama kalemlerinden biri olacak. Ancak oyuncular konut mülklerinin de oyunda yer almasını istiyor. Yine de GTA 6'da bunların yanında GTA 5'ten farklı olarak yeni para harcama kanalları görmek her oyuncunun gayet tabii isteği.

4-) Süper güçlerimiz olacak mı? Olacaksa nasıl olacak?

GTA 6'nın zaten GTA 5'e göre daha gerçekçi veya en azından daha az fantastik göründüğü malum ancak bunun kahramanlarının artık süper güçlere sahip olmayacağı anlamına gelip gelmediği de bir başka merak konusu. Michael, Red Dead'teki gibi bir yavaşlatma yeteneğine sahipti. Trevor bir cinayet serisinde yenilmez olabilirdi ve Franklin'in araç sürerken anı yavaşlatma yeteneği vardı.

GTA 6 bu fikri nereye götürecek? Belki Arthur'un Red Dead Redemption 2'deki yükseltilebilir dayanıklılığı, sağlığı ve keskin bakış özellikleri, ne olacağına dair bir ipucu olabilir.

5-) GTA 6, radyo için fazla mı modern?

GTA 6'nın ilk 90 saniyelik fragmanından açıkça anladığımız bir şey varsa o da günümüzün Vice City'sinin algoritmik olarak bilgilendirilmiş medya ortamımızı yansıtacağıdır. Bu müzik kısmında da geçerli olacak mı? Çünkü GTA'nın klasik radyo istasyonları her ne kadar sevilse de Lucia'nın kulaklık takıp her gün değişen modern şarkılardan oluşan bir çalma listesi dinlemesi çok daha inandırıcı olurdu.

Bu, GTA 6'da sonunda arabadan indikten sonra şarkınızı dinlemeye devam edebileceğiniz anlamına geliryor ancak itiraf etmek gerekir ki, 10 arabalık bir trafik kazasından kaçarken radyonun kapanmasını duymak GTA'nın cazibesinin bir parçası.

6-) GTA 6 haritası ne kadar büyük?

Rockstar'ın Florida eyaletinin kurgusal versiyonu, GTA 5'in zaten muazzam derecede büyük olan San Andreas'ından daha mı büyük? Olabilir çünkü harita gerçekten devasa görünüyor. Birçok oyuncunun talebi de bu şekilde olacaktır. GTA 5'ten bile daha büyük bir haritayı GTA 6'da görmek ve Red Dead Redemption 2'deki gibi bu haritadaki kişilerle ve varlıklarla etkileşime geçmek insanları oldukça tatmin edecektir.

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