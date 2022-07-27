GTA 6 çıkış tarihi ve karakterleri belli oldu!

Son aylarda Rockstar Games'ten birçok resmi bilgi aldık, ancak GTA 6 ile ilgili önemli sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son rapor GTA 6'nın birçok ilke imza atacağını gösteriyor. Yeni GTA'da biri kadın olmak üzere iki başkahraman olacağı iddia edildi.

GTA 6 Miami'de geçecek ve 2024'te çıkacak

Bloomberg tarafından hazırlanan son rapor, Rockstar'a yakın kişilerin iddialarına yer verdi. GTA 6'nın Miami'de geçeceği belirtilirken, güncellemeler ile daha fazla şehir ekleneceği söylendi. Bu ek şehirlerin GTA: Vice City'ye benzer şekilde -Vice City de Miami'de geçiyordu- olabileceği aktarıldı.

GTA 6'daki karakter sayısının ise ikiye düşürüleceği ve gerçek hayatta yaşamış insanları örnek alacağı dile getirildi. 1930'lu yıllarda yaşamış Bonnie ve Clyde hırsız ikilisinden esinlenecek GTA 6 karakterlerinden biri kadın olacak.

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Yeni oyundaki başkahramanların Latin olabileceği söyleniyor ve bu, Rockstar'ın bugüne kadar denemediği bir konsept gibi duruyor. Ayrıca GTA 6'da kadın karakter olması da dikkat çekiyor. GTA oyunlarında sadece GTA Online'da özel karakter olarak kadın seçilebiliyor.

Rockstar'ın yeni GTA'yı en az 2 yıl boyunca daha geliştireceği düşünülüyor. Bu, bazı oyuncuları GTA 6 çıkış tarihi konusunda hayal kırıklığına uğratabilir, çünkü geliştirildikten sonra hemen çıkış yapamayabilir. Yine de oyunun Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında duyurulması bekleniyor.

Rockstar Games ayrıca dünya çapındaki stüdyoları için çeşitli iş ilanları yayınlamaya başladı. Pozisyonlar arasında animasyon uzmanı, tasarımcı, 3D tasarımcısı, fotogrametri uzmanı ve animasyon programcısı bulunuyor.

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