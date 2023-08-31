Grundig, IFA'da yapay zekayı çamaşır makinesine uyarlayan AI Sense'i sergiliyor

Grundig, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan IFA'da yapay zekayı çamaşır makinesine uyarlayan inovatif teknolojisi AI Sense'i ilk kez sergiliyor. AI Sense çamaşır makinesi, tüketicilerin ihtiyaçlarına yapay zeka desteğinde çözümler öneriyor ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını destekliyor.

Grundig, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan IFA'da yapay zekayı çamaşır makinesine uyarlayan inovatif teknolojisi AI Sense'i ilk kez sergiliyor.

Grundig'den yapılan açıklamaya göre, marka, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA'da bu yıl sürdürülebilirliği odak noktasına alan en yeni teknolojilerini sergiliyor.

Grundig, çevre dostu, sürdürülebilir malzemelerin kullanıldığı, enerji, su verimli teknolojileri şık tasarımlarla buluşturarak geleceğin evini bugünden tüketicilerine sunuyor.

Geliştirdiği inovatif teknolojilerle sürdürülebilir bir yaşam tarzını destekleyen marka, IFA'da ilk kez tanıttığı AI-Sense çamaşır makinesinde tüketicilerin ihtiyaçlarına yapay zeka desteğinde çözümler öneriyor.

AI-Sense mevcut çamaşır makinelerinin tüketicilere sunduğu tekstil türüne göre sunulan programların ötesinde, tüketicilerin ihtiyacına yönelik olarak hassas, hızlı, yoğun ve eco gibi program seçenekleri sunuyor. Çamaşır türüne göre değil, tüketicinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu teknoloji ile tüketicinin çamaşırlarının kumaş tipini düşünmesine gerek kalmadan yıkamaya ihtiyacına göre seçim yapması yeterli oluyor.

Çamaşır makinesine entegre edilen akıllı sensörler sayesinde, kumaş türü, yükleme miktarı, kirlilik ve durulama seviyesi otomatik olarak tespit ediliyor. Sensörlerden elde edilen veriler ve otomatik dozajlama sistemi sayesinde, AI-Sense en doğru yıkama adımlarını oluştururken deterjan, su ve enerji tüketimini en ideal seviyede tutuyor. Su tüketimine dikkat edilirken durulama performansı da yine akıllı sensörler tarafından takip ediliyor ve optimum su miktarı ile mükemmel durulama performansına ulaşılıyor.

Sıvı deterjan kullanımını sağlayan Autodose özelliği ile ise ürün, bu özelliğe sahip olmayan ürünlere kıyasla yaşam döngüsü boyunca yüzde 32 daha düşük karbon ayak izine sahip. Ürün ağırlığının yüzde 28'i ise geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor.

"Sürdürülebilir yaşam tarzlarına ilham vermeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Avrupa'nın en geniş ürün yelpazesine sahip tüketici elektroniği markalarından olan Grundig ile hedeflerinin insanların günlük yaşantılarındaki dönüşüme öncülük ederek sürdürülebilir yaşam tarzlarına ilham vermek olduğunu belirtti.

Yapay zeka destekli teknolojileri Grundig AI-Sense'nin tam da bu yaklaşımın bir ürünü olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"AI Sense çamaşır makinesine entegre edilen akıllı sensörler en doğru yıkama adımlarını oluştururken deterjan, su ve enerji tüketimini en ideal seviyede tutuyor. Sıvı deterjan kullanımına imkan veren otomatik dozajlama özelliği sayesinde bu özelliğe sahip olmayan ürünlere kıyasla yaşam döngüsü boyunca yüzde 32 daha düşük karbon ayak izine sahip. AI Sense çamaşır makinelerimizin ürün ağırlığının yüzde 28'i ise geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor."

Watercare, A Enerji sınıfı makinelere göre yüzde 50 enerji tasarrufu sağlıyor

Verilen bilgiye göre, Grundig, geliştirdiği yeni nesil akıllı ev teknolojileri ile evlerde kullanılan enerji ve su tüketiminin takip edilmesini sağlayarak sürdürülebilir bir yaşam tarzını destekliyor.

Watercare çamaşır makinesi özel kanat teknolojisi sayesinde kıyafetleri optimum ve nazik şekilde temizlerken, makinede bulunan sensör ise suyun doğrudan kıyafetlere püskürtülmesini sağlıyor. Ayrıca, Watercare teknolojisi çamaşır makineleri A enerji seviyesinden de iyi bir seviyeye ulaşıyor ve A enerji sınıfı makinelere göre yüzde 50 daha az enerji tüketiyor.

IFA'da A enerji sınıfına göre yüzde 50 daha az enerji harcayan çamaşır makinesi ve A enerji sınıfına göre yüzde 10 daha az enerji tüketen buzdolabını sergileyen Grundig, Avrupa'nın en enerji verimli bulaşık makinesini de ilk kez tüketicilere tanıtıyor.

Isı pompası teknolojisi sayesinde bulaşık makinesi A enerji sınıfındaki ürünlerden yüzde 20 daha az enerji tüketiyor. Grundig ankastre bulaşık makinesi serisi mükemmel temizleme performansı ve kolay montaj çözümleri sunmasının yanı sıra 38dBA A Ses Seviyesi ile Avrupa'da sınıfındaki en sessiz çalışan ürün olma özelliğine sahip.

Grundig'in IFA'da sergilediği sürdürülebilir teknolojilerden bir diğeri de VarioDry çamaşır kurutucu. Bu teknolojide hassas yıkama, tambur hareketi olmadan düz kurutma ve sessiz yıkama olmak üzere 3 önemli özellik bulunuyor.

Tüm programlarda hassas kurutma sağlayan VarioDry kurutma makinesinde kırışma önleme fonksiyonu da mevcut. Ürün, giysilerin her yerini eşit kurutuyor ve çekme riskini minimize ediyor. Giysilerin daha uzun süre kullanılabilmesini sağlayan VarioDry kurutucu nevresim gibi tekstillerde dolanmayı ve iç içe geçme problemini ortadan kaldırıyor.