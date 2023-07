Green Hell Oyununun Fiyatı Yüzde 54 Zamlandı

Türkiye'de son yıllarda Türk Lirası'nın önemli seviyede değer kaybetmesi nedeniyle pek çok sektörde fiyat artışları ile karşılaştık. Bu sektörlerden birisi de oyun alanı oldu. Bu noktada Steam gibi dijital oyun platformları ve dünyaca ünlü geliştiriciler, ülkemize özel uyguladıkları döviz kurunu yükseltti.

Bunun sonucunda ise yalnızca Türkiye'deki oyuncuların etkilendiği zamlar kaçınılmaz oldu. Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi popüler yapımların fiyatı çoktan artmışken, bu oyunlar arasına Green Hell de katıldı.

Green Hell fiyatı, yüzde 54 zamlandı!

2018 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülen ve diğer hayatta kalma oyunlarına göre farklı faktörler içeren Green Hell, günümüzde oldukça popüler. Amazon yağmur ormanlarında geçen oyunda oyuncular olarak mahsur kalan bir etnolog olan Jack'i kontrol ediyoruz. Hayatta kalabilmek için yiyecek, su ve barınak bulmak zorundayız.

Green Hell, kısa süre önce Steam'de zamlandı. Yüzde 54 oranında gerçekleşen bu zammın ardından oyunun fiyatı 129 TL'den 199 TL'ye yükseldi. Yakın bir zamanda tekrardan fiyatı artan oyun, bu zamla birlikte oyunları yine üzdü.

Eski fiyatı: 129,00 TL

Yeni (zamlı) fiyatı: 199 TL (+54%)

Steam'de oyun fiyatları için yükselişin devam etmesi bekleniyor. Zira yakın zamanda da ELDEN RING ve The Last of US Part I zamlanmıştı.

Türkiye'de oyun fiyatları neden artıyor?

Steam'deki oyunların Türkiye fiyatlarının zamlanmasının temel nedeni, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi. Zira yurt dışındaki geliştiriciler, TL'yi dolar ve euro gibi kendi para birimlerine dönüştürdüklerinde birim bakımından düşük bir kazanç sağlıyorlar.

Örneğin ABD'de faaliyet gösteren bir geliştirici, yurt dışında 2 dolar fiyata sattığı bir oyunu Türkiye'de 20 TL'ye satıyorsa, ülkemizde gerçekleşen bir satıştan, dövize çevrildiği zaman 0.74 dolar (27 Temmuz kuruna göre) kazanç sağlar. Bu sebepten ötürü geliştiriciler, ülkelerden elde ettikleri kazançları birim bakımından eşitlemek için zam yoluna gidiyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.