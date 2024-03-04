Greedfall 2: A Dying World Oyunu Yakında Çıkıyor

2024 yılının en çok merak edilen yapımlarından Greedfall 2: A Dying World, yakın zamanda bizlerle olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan oyun, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Gelen son bilgilere göre, popüler oyun yaz aylarında erken erişime açılacak.

Serinin fanları ise, fragmanda sadece sinematik gösterim olmasından oldukça rahatsız oldu. Yapım sürecinin son aşamasına gelen bir oyunun oynanış görüntülerini şimdiye dek çoktan görmemiz gerektiğini savunan fanlar, bu durumun iyiye işaret olmadığını söylüyor. Bu görüşün gerçekten doğru olup olmadığını ise önümüzdeki aylarda göreceğiz. İşte tüm detaylar…

Greedfall 2: A Dying World yakında geliyor!

Oyun PC'nin yanında Xbox ve PlayStation 5 platformları için de gelecek olmasına rağmen, erken erişimin sadece Steam üzerinde PC'de oynanabilecek olması da büyük tepki çekti. Oyunun konsollardaki performansını şüpheli hale getiren bu gelişme, konsol sahiplerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Serinin ilk oyunu dövüş mekanizması ve ambiyans olarak eleştirmenlerden tam not alsa da, özellikle senaryo ve karakter gelişimi bakımından oldukça yüzeysel bulunmuştu. Yaklaşan ikinci oyunun ise bu eleştirilere bir yanıt niteliğinde olması bekleniyor.

Öncekinden daha kapsamlı bir rol yapma deneyimine ve daha sürükleyici bir hikayeye sahip olacağı söylenen yapımın, yılın oyunu bile seçilebileceğini iddia edenler mevcut. Böylesine söylemler şu an için pek inandırıcı olmasa da, seriden gerçekten umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Teer Fradee adında cesur bir ana karakteri yönettiğimiz birinci oyunda, sömürgecilere karşı kıyasıya bir mücadele vermiştik.

Popüler PlayStation oyunu PC yolunda!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Greedfall 2: A Dying World nasıl bir oyun olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.