Gözde Tech Ventures, Paragon Flavors'a 3.9 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin yatırımcıları arasında olduğu ABD merkezli doğal gıda içerik üreticisi ve alternatif proteinlerde kullanılmak üzere pirinç kepeğinden elde edilen sağlıklı ve sürdürülebilir yapıya sahip yağ/ Tat sistemleri sunmayı amaçlayan Paragon Flavors, Inc. (Paragon Pure) şirketi 3.9 milyon dolarlık tohum sermayesi yatırımı aldı.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yeni nesil teknoloji yatırım kolu olarak yurt içi ve yurt dışındaki teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırmak üzere 2022 yılında kurulan Gözde Tech Ventures, teknoloji alanında dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş modelleri ve fırsatlarını değerlendirmeyi, bu alanda yurt içi ve yurt dışındaki hızlı büyüyen ve uzun dönemde büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyor.

YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, "ParagonPure'a yaptığımız yatırımın, gıda teknolojisi alanında büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu inançla, sadece bu sektörde değil, aynı zamanda farklı sektörlerde de teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Paragon Pure gibi yenilikçi projelere destek vererek, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve geleceğin beslenme ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacımızı yinelemek istiyoruz" dedi.

Paragon Pure Inc. Şirketinin CEO'su Christopher Gregson ise, "Unovis Asset Management önderliğindeki 3.9 milyon dolarlık tohum sermayesi yatırım turumuzu tamamlamanın heyecanını yaşıyoruz. Paragon Pure olarak, bitkisel tabanlı et ürünlerinde devrim niteliğinde bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. OléPBM adını verdiğimiz teknolojimiz, pirinç yağından üretilen alternatif yağ ile palmiye ve hindistancevizi yağlarını geride bırakarak bitkisel tabanlı et ürünlerinin lezzet ve maliyet açısından sınırlarını zorluyor. Paragon Pure bitkisel tabanlı et sektöründe lezzet ve maliyet gibi iki temel engeli aşmayı hedefliyor. OléPBM teknolojisi sayesinde, hem et benzeri lezzetleri sağlayarak tüketicilere daha tatmin edici deneyimler sunuyoruz, hem de ürün maliyetlerini optimize ederek bu alandaki büyümeyi destekliyoruz. Paragon Pure olarak, bitkisel tabanlı gıda teknolojilerindeki bu önemli adımı atmış olmanın yanı sıra, yatırımcılarımızın güveniyle daha da büyüyüp gelişmeyi hedefliyoruz. Gelecekte de sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle gıda sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

ADVERTORİAL YAYIN