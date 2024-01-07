Govee ile Evinizdeki TV'ye Ambilight Katın

Evinizdeki TV'nin akıllı ambiyans özellikleri yoksa Govee'nin ürünleri ile tam bir renk şöleni oluşturmanız mümkün. Govee akıllı aydınlatma ürünlerini denedik, 15 yıllık televizyona Ambilight kattık.

15 yıllık televizyona Ambilight yapmak?

Govee ürünlerinden satın almak için: https://bit.ly/3S9Ikn4 & https://bit.ly/3HaKtse

Govee Envisual Renk Eşleştirme Teknolojisi, ev eğlence deneyiminizi benzersiz bir seviyeye taşımak için tasarlanmış akıllı bir çözüm. Govee T3 Lite kamerası, TV ekranınızdaki renk tonlarını zeki bir şekilde algılar ve bu renkleri arka ışıklandırmanıza otomatik olarak yansıtarak TV izlerken sizi oyunun içine çekiyor.

Eller serbest kontrol, ışıklarınızı yönetmenin ve TV deneyiminizi kişiselleştirmenin yeni bir yolunu sunuyor. Alexa veya Google Assistant ile entegre olan cihaz, basit sesli komutlarla ışıkları açıp/kapatmanızı, renkleri değiştirmenizi veya parlaklığı istediğiniz seviyeye getirmenizi sağlar. Bu pratik özellik, zamandan tasarruf ederken istediğiniz atmosferi hızla oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Govee T3 Lite TV arka ışıkları, 55-65 inç düz ekran TV'ler için ideal bir çözüm sunar. TV'nizin her köşesinden yayılan dinamik renkler, favori programlarınızı izlerken sizi içine çeker ve sıradan bir izleme deneyimini unutulmaz hale getirir. Ancak belirtilmelidir ki, bu arka ışık, kavisli TV'lerle optimize edilmemiş.

Govee T3 Lite, ev eğlencesi deneyiminizi zenginleştirmek ve TV izleme, oyun oynama veya müzik dinleme deneyimlerinizi sıradışı hale getirmek için özel olarak tasarlanmış bir çözüm sunuyor. Işıklandırma teknolojisinin getirdiği yenilikçi özelliklerle, evinizdeki her anı daha canlı ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.