Görünmezlik Kalkanı 2.0 Satışa Sunuldu

Daha önce, görünmez olmayı hiç hayal ettiniz mi? Artık bu bir hayal olmaktan çıkıyor. Tüketicilere yönelik bir "kişisel görünmezlik kalkanı" uygun fiyat etiketiyle satışa sunuldu. İşte özellikleri…

Görünmezlik Kalkanı 2.0 özellikleri: Fiyatı 70 doların altında

Londra merkezli Invisibility Shield Co tarafından üretilen Görünmezlik Kalkanı 2.0, Mini, Tam ve Megashield boyutlarında sunuluyor. Adından da anlaşılacağı gibi, bu ürün şirketin orijinal Görünmezlik Kalkanı'nın yeni ve geliştirilmiş bir sürümü.

Tam boy Shield (kalkan) 99'a 69 cm iken Megashield 183'e 122 cm ölçülerinde. "Ofis masasındaki küçük eşyalar" gibi şeyleri gizleyen Mini ise 30,5'e 20 cm boyutlarında. Görünmezlik Kalkanı 2.0'ın üretime geçtiğini varsayarsak, 68 dolar karşılığında Mini modellerine sahip olmak mümkün.

Bilim kurgu filmi değil gerçek: Görünmezlik pelerini ve yıldız kapıları!

Görünmezlik Kalkanı, kullanıcının arkasında durduğu yüksek dereceli polikarbonattan yapılmış eğimli bir sayfadan (panelden) oluşuyor. Her biri kalkanın tepesinden tabanına kadar uzanan sayfada, yan yana yerleştirilmiş uzun, ince lensler bulunuyor.

Kullanıcı cihazın arkasında durduğunda veya çömeldiğinde lensler, kullanıcının vücudundan yansıyan ışığı kalkanın tüm ön yüzeyine dağıtıyor. Aynı şekilde, kullanıcının arka planından yansıyan ışık da tüm ön yüzeye dağılıyor.

Kullanıcı arka plandan çok daha dar olduğu için, vücutlarından gelen ışık, arka plandan gelen ışığın içinde kayboluyor. Sonuç olarak, kalkanın önünden bakan biri, sadece arka planın dağılmış ışığını görüyor.

Kalkan, kullanıcının hafif renkli giysiler giymesi ve arka planın oldukça düzgün bir görünüme sahip olması durumunda en iyi şekilde çalışıyor. Görünmezlik etkisi, ona bakan kişinin ne kadar uzakta olduğuna bakılmaksızın aynı kalıyor.

Görünmezlik Kalkanı'nın kullanım alanları arasında, bir Koreli tanışma programında yarışmacıları saklamak, paintball oynarken görünmez kalmak, sahne sihirbazlığı yapmak, ofis masasında küçük eşyaları eğlence amaçlı saklamak ve vahşi hayatı gözlemlemek bulunuyor.

Ancak, kullanıcıların kalkanın arkasından çevrelerini net bir şekilde göremedikleri, etrafı görmek için kalkanın etrafından bakmaları gerektiği unutulmamalıdır. Peki siz görünmezlik kalkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.