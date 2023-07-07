Görme Engelliler İçin Yapay Zeka Uygulaması Geliştiren Zülal Tannur, Fark Yaratanlar Programı'nda Seçildi

Zülal Tannur, yapay zeka ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla görme engelliler için fark yaratmayı sürdürüyor. Geliştirdiği uygulama sayesinde yapay zeka, kullanıcılara daha iyi ve hızlı bir betimleme hizmeti sunuyor. Tannur'un çalışmalarıyla 2 bine yakın kullanıcı ve gönüllüye ulaşıldı ve 8 bini aşkın görsel betimlendi.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. sezonunda Fark Yaratan seçilen Zülal Tannur, yapay zeka ve teknoloji alanındaki dikkati çeken çalışmalarıyla görme engelliler için fark yaratmayı sürdürüyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tannur'un görme engelliler için geliştirdiği uygulama, yapay zekanın eğitilerek kullanıcılara daha iyi ve hızlı bir betimleme hizmeti sunmasını sağlıyor. Bugüne kadar 2 bine yakın kullanıcı ile gönüllüye ulaşan uygulamada, görme engelliler için 8 bini aşkın görsel betimleniyor.

KKTC'de yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur'un hikayesi, ailesinin Tannur'a daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için İstanbul'a taşınmasıyla başladı. Nesneleri önce kartlar üzerindeki görsellerden öğrenmeye başlayan Tannur, objelerin gerçeklerini gördüğünde onların ne olduğunu anlayabilmek üzere ailesinin yardımıyla kendini eğitmeye, görmeyi öğrenmeye başladı. Erken yaşta teknolojiyle buluşan Tannur, 4,5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladı.

Ortaokul ve lisede birçok proje yürüten Tannur, görme engellilere yönelik kurulmuş sosyal girişim olan WeWalk'ta kullanıcı deneyimi sorumlusu olarak görev aldı, yine görme engelliler için geliştirilmiş Seeing AI uygulamasının da Türkiye'ye entegrasyonu sürecinde destek oldu. Tannur, 2020'de Microsoft'un Engelleri Aşan Kadın Lideri seçildi. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde öğrenci olan Tannur, edindiği tüm tecrübeleri bir araya getirerek görme engelliler için yapay zeka ve insanın iş birliğinde betimlemeler sunan bir platform oluşturdu.

2022 yılında "From Your Eyes" adını verdiği mobil uygulamada görme engellilerin istedikleri görselleri uygulamaya yükleyerek önce yapay zeka aracılığıyla bir betimleme almaları, bunu yetersiz bulmaları durumunda da uygulama içinde betimleyici olarak tanımlanan gönüllülere görselin iletilmesiyle daha detaylı bir betimleme sunulması sağlanıyor. Gönüllüler tarafından sunulan betimlemelerle yapay zekanın eğitilerek güçlendirilmesi ve zaman içerisinde kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunulması hedefleniyor.

"From Your Eyes" uygulamasında görme engelli kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen görsele From Your yapay zekası ve GPT entegrasyonuyla 7 saniye içerisinde betimleme yapılıyor. Aynı görsel, betimleyici gönüllüye iletildiğinde de ortalama iki dakika içerisinde dönüş alınıyor.

Uygulamayı kullanan görme engelli ve betimleyici sayısının artmasıyla yapay zekanın eğitilmesi ve daha doğru betimlemeler paylaşması ile gönüllüden gelecek dönüş süresinin kısaltılması hedefleniyor. Örneğin, alışverişe giden bir görme engelli aldığı ürünün içeriğini görebilmek için ürünün fotoğrafını çekerek uygulamaya yüklüyor ve yapay zeka bu fotoğrafta neler olduğunu saniyeler içerisinde kullanıcıya işitsel olarak betimliyor. Bu betimlemeyi yeterli bulmayan görme engelli kullanıcı, isterse uygulamada gönüllü olarak yer alan betimleyici kişilerden destek isteyebiliyor. Gönüllü betimleyicilere gelen bildirimle gönüllüler bu görseli daha detaylı betimliyor.

"Uygulama, 27 ülkede kullanıcılara ulaşmayı başardı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Zülal Tannur'un görme engelliler için geliştirdiği uygulama ile dünya çapında fark yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatlarımızın her alanına daha fazla etki etmeye devam eden teknoloji, günümüzde en zor gözüken veya görmezden gelinen problemlerin çözümünde rol oynuyor ve insanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte şimdi bu süreç çok farklı bir alana evrildi. Kendisi de görme engelli bir genç olan Zülal Tannur, yapay zeka teknolojilerini kullanarak var olan betimleme uygulamalarını bir adım daha ileri taşıdı ve yapay zeka ile insanı bir araya getiren yeni bir yaklaşımla görme engellilere umut oldu. Zülal ve ekibinin geliştirdiği yapay zeka temelli 'From Your Eyes' uygulaması, 27 farklı ülkede kullanıcılara ulaşmayı başardı ve bugüne kadar 2 bine yakın kullanıcı ile gönüllüye ulaşarak sekiz bin görselin betimlenmesini sağladı. Böylesi önemli bir başarıya imza atan sevgili Zülal'ı gönülden tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak, kendisine ve görme engellilerin hayata katılımını kolaylaştıracak bu projeye destek vermekten ötürü büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.