Görme engelliler için akıllı baston projesi

Başkent Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen 'Görüntü İşleme Tabanlı Akıllı Baston' projesi, görme engellilerin istediği yere özgürce gidebilmesi amacıyla tasarlandı. Proje kapsamında bastonda kamera, mikro denetleyici kart, kesintisiz güç kaynağı ve ultrasonik mesafe sensörü bulunuyor. Ayrıca titreşim motorları, kullanıcının gideceği yönler ve önünde bir engel olduğu konusunda uyarıyor. Projenin pilot bölgesinde test edildiği belirtilirken, hedefin Türkiye'deki ve dünyadaki tüm görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak olduğu ifade edildi.

Görme engellilerin istediği yere özgürce gidebilmesi amacıyla "Görüntü İşleme Tabanlı Akıllı Baston" projesi geliştirildi.

Başkent Üniversitesinde Doç. Dr. Selda Güney'in danışmanlığında, Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Ayşe Sude Ercan, Ozan Sargın ve Can Pekcan, görme engellilerin eğitimde karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmak amacıyla bir proje tasarlamaya başladı.

Akıllı baston üretmeye karar veren ve görme engellilerden talepleriyle yaşadıkları sorunları da dinleyen ekip, projeyi bu doğrultuda hazırladı.

Proje sorumlularından Ayşe Sude Ercan, projenin yaklaşık 7 ayda tamamlandığını belirterek, akıllı bastonun işleyişine ilişkin şunları söyledi:

"Bastonda, kamera ve bir mikro denetleyici kart bulunuyor. Şarj etmek görme engelli birey için zahmetli bir iş olacağı için bastonda kesintisiz bir güç kaynağı bulunuyor. Ultrasonik mesafe sensörümüz mesafeyi algılayıp önüne bir engel çıktığında ayrıca bir uyarı veriyor. Bununla birlikte titreşim motorlarımız görme engelli bireyi gideceği yönler ve önünde bir engel olduğu konusunda uyarıyor."

Üniversitede pilot bir bölgede projenin kullanılabilirliğini test ettiklerini anlatan Ercan, "Hedefimiz Türkiye'deki ve dünyadaki tüm görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve daha kolay bir şekilde sosyal hayata karışmalarını sağlamak." dedi.

Talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini belirten Ercan, "Okulda sürekli ders oluyor ve sesli bir geri bildirim almaları onlar için pek uygun değil. Titreşim motoru kullanmamızı sağlayan sebep buydu." ifadesini kullandı.

Yazılım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hafif ve kolay taşınabilir bir alet tasarlanması için çabaladıklarını ifade eden Ercan, "Bastonun kolayca sabitlenmesi de gerekiyordu. Ergonomik açıdan bazı şeyleri göz önünde bulundurduk." diye konuştu.

Uygulama ile rota oluşturuluyor

Proje sorumlusu Ozan Sargın da baston için hazırlanan uygulama hakkında bilgi verdi. Buna göre, akıllı baston için hazırlanan cep telefonu uygulamasına gitmek istenen yer sesli komutla bildirildiğinde, yere yapıştırılan çeşitli renklerdeki şeritlerden bir rota oluşturuluyor.

Bastonda farklı noktalarda bulunan titreşim motorları aracılığıyla kullanıcının bir engelle karşılaştığında bir süre beklemesi ya da farklı yönlerde ilerlemesi sağlanıyor.