Görme engelli genç, görme engelliler için akıllı baston geliştirdi

DOĞUŞTAN görme engelli Mehmet Şahin (25), Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu arkadaşı Mustafa Ali Özgönül (25) ile birlikte görme engelli çocuklar için TÜBİTAK desteğiyle engel algılama sistemli akıllı baston geliştirdi.

Kocaeli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu Mehmet Şahin, aynı üniversiteden mezun arkadaşı Mustafa Ali Özgönül ile birlikte, özellikle çocukluğunda görme engeli nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak akıllı baston geliştirdi. Şahin, engel algılama sistemi bulunan baston ile görme engelli çocukların hayatını kolaylaştırmayı hedefledi. Şahin, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği bastona engel algılama sistemi dışında sesli içerikler, melodiler ekleyerek aslında çocuğun bastonu bir zorunluluk olarak değil bir eğlence aracı olarak görmesini hedeflediklerini söyledi. Şahin, "Tasarım ve sesli içeriklerimiz aslında temel farklarımız. Karşımızda bir engel varsa, baston titriyorsa bu yakınlığınızla doğru orantılı olarak artan bir titreşimdir, aynı şekilde ses de çıkarabilir. Bastonun ön kısmında hava karardığı zaman otomatik bir şekilde devreye giren bir led sistemi var. Bu da sürücü veya yayaların görme engelli bireyi fark etmesini sağlıyor" dedi.

Şahin, şarj edilerek kullanılan akıllı bastonda baş hizasındaki engeller için titreşim, bel hizasındaki engeller içinse sesli uyarı sistemi olduğunu söyledi. (DHA)