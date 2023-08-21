GoPro Hero 12 Black'in özellikleri ve fiyatı sızdırıldı!

GoPro'nun yeni aksiyon kamerası modeli GoPro Hero 12 Black tüm özellikleri ve fiyatıyla sızdırıldı. Dış çekimlerin vazgeçilmezi GoPro'nun yeni modeli Hero 12 Black lansmandan önce tüm özellikleri ve fiyatıyla karşımızda. İşte GoPro Hero 12 Black'in merak edilen özellikleri ve fiyatı.

Hero 12 Black Eylül ayında satışa sunulacak!

Aksiyon kamerası kullanıcılarının vazgeçilmezi GoPro yeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dış çekimlerde oldukça ihtiyaç duyulan aksiyon kameralarının popüler markası GoPro, Hero serisine bir yeni model daha eklemek için hazır görünüyor.

Bugün gelen sızıntılar GoPro'nun yeni modeli GoPro Hero 12 Black'in özelliklerini ortaya koydu. Lansman öncesinde karşımıza çıkan Hero 12 Black, iddialara göre Hero 11 Black gibi 27 Megapiksellik 1/1.9 inç kamerayla geliyor. Video çekim kapasitesi 24,7 Megapikselle sınırlandırılan Hero 12 Black, HDR desteği de sunuyor. 5,3K 60 fps çekim yapabilen Hero 12 Black, bu ayarlarla 70 dakikaya kadar kayıt alabiliyor. Ancak Full HD kalitesinde videolar çekmek istediğinizde bu süre 2,5 saate kadar çıkıyor.

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Tasarım tarafında yine alt modeline benzerlik gösteren Hero 12 Black, ön tarafında 1,4 inç büyüklüğünde bir ekrana yer veriyor. Ekranın hemen altında GoPro logosunu taşıyan cihaz, arka tarafında 2,27 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla geliyor. Tabi cihazın tüm ayarları bu ekran üzerinden yapılıyor.

Ek olarak HyperSmooth 6.0 stabilizasyonu, HyperView, HyperSmooth AutoBoost ve Horizon Lock gibi birçok özelliğe de sahip olacak olan Hero 12 Black, elektriksel anlamda gücünü 1720 mAh'lik bataryasından alıyor. Bu tarafta da Hero 11 Black ile aynı özelliğe sahip olan Hero 12 Black, fiyat tarafında da çok ciddi bir fark taşımıyor.

Hero 12 Black'in fiyatı

Sızıntılara göre 13 Eylül'de satışa sunulacak olan GoPro Hero 12 Black, 449 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Güncel kura göre 13.250 TL olması gereken Hero 12 Black'in vergilerle beraber daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Tabi hala satışta olan Hero 11 Black'in ülkemizde 14.400 TL civarında satıldığını da söylemekte fayda var.

Sizce GoPro Hero 11 Black ile bu kadar yakın özellikler gösteren Hero 12 Black'i satın almak ne kadar mantıklı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.