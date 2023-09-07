GoPro Hero 12 Black Duyuruldu: İyileştirilmiş Pil Ömrü ve Bluetooth Desteği

GoPro, en yeni aksiyon kamerası Hero 12 Black'i duyurdu. Hero 12 Black, selefi Hero 11 Black'e göre daha uzun pil ömrü sunarken birçok özellik de beraberinde getiriyor. Bluetooth desteği ile aynı anda ses kaydedebilme özelliği de dikkat çekiyor.

GoPro, bugün en yeni aksiyon kamerası Hero 12 Black'i duyurdu. Her ne kadar selefi Hero 11 Black ile karşılaştırıldığında birtakım küçük iyileştirmeler olsa da, en çok öne çıkan şey çok daha iyileştirilmiş pil ömrü. Öyle ki GoPro Hero 12 Black, iki kata kadar iyileştirilmiş pil ömrü sunuyor. Bluetooth desteği gibi birçok özelliği de beraberinde getiren bu yeni aksiyon kamerasının tüm detayları haberimizde.

GoPro Hero 12 Black neler sunuyor?

Hero 12 Black, 5.3K çözünürlüğünde ve 60 fps'de tek şarjla 70 dakika çekim yapabilirken selefi Hero 11 Black maksimum 35 dakika yapabiliyor. Bunun kameraya daha büyük bir pil sığdırarak gerçekleştirildiğini düşünebilirsiniz ancak işler tam da öyle değil. Pil hala 1.720 mAh. Dolayısıyla bu, GoPro'nun bunun yerine pil tüketiminde bazı çarpıcı iyileştirmelerle tasarrufa gittiğini gösteriyor.

5.3K ve 30 fps çekim yaparsanız bu kamera size 1,5 saat gibi bir süre tanıyor. 1080p ve 30 fps'de ise bu süre 2,5 saatin üzerine çıkıyor. Bunların yanında 5.3K 60 fps, 4K 120 fps ve 2.7K 240 fps gibi seçeneklerinizin de olduğunu belirtelim.

Tüm bunların yanında bu kamera ile ilgi çekici bir yenilik daha geliyor: Bluetooth desteği. Bu özellik, Bluetooth kulaklıklar aracılığıyla aynı anda ses kaydedebileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden de bu aksiyon kamerasındaki en büyük eklentilerden biri.

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Bir diğer yenilik ise Max Lens Mod 2.0. Bu özellik, görüş alanını 4K 60 fps için 156 dereceden (GoPro'ya göre sektör lideri) 177 dereceye çıkarıyor. HDR video ve fotoğraflar için de destek mevcut. Videolardan 27 MP fotoğraf ve 24,7 MP fotoğraf çekebilirsiniz ve önceki model gibi Hero 12 de 10 m'ye (33 ft) kadar suya dayanıklı.

GoPro Hero 12 Black, Emmy Ödüllü HyperSmooth 6.0 + AutoBoost ile video sabitlemeyi kullanıyor. Böylece kullanıcılar aksiyon esnasını kayıt alırken ne kadar sarsılırsa sarsılsın ortaya sarsılmamış bir video çıkıyor. Ayrıca mümkün olan en geniş çekimler de elde ediliyor. Yerleşik Ufuk Kilidi, kameranız tam 360 derece döndüğünde bile ufuk seviyesini koruyor (yalnızca 2,7K 240 fps ve 1080p 240 fps'de mevcuttur).

Bunların yanında GoPro pille ilgili: "Gelişmiş teknolojiyi kullanan uzun ömürlü Enduro Şarj Edilebilir Pil, soğuk havalarda performansı önceki GoPro kameralara ve pillere göre artırır." ifadelerini kullanıyor. Yani bu GoPro Hero 12 Black'in soğuk hava şartlarına önceki modellerden daha iyi dayanacağı anlamına geliyor. Bunların yanında yeni GoPro, 10-bit renk kullanıyor. 10-bit renk, gelişmiş renk derinliği, daha yumuşak geçişler ve daha fazla gerçekçilik sağlar.

GoPro Hero 12 Black, bugün GoPro.com'da 399,99 $ veya 449,99 € fiyatla ön siparişe açıldı. Max Lens Mod 2.0, 99,99 $ veya 109,99 € karşılığında sizin olabilir. Bu yenilikçi aksiyon kamerasının çıkış tarihi ise 13 Eylül. Su geçirmez Bluetooth deklanşör uzaktan kumandası ise ekim ayında satışa sunulacak.