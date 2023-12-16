Google, Yeni Pixel Serisiyle Yapay Zeka Asistanı Pixie'yi Tanıtacak

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Google, akıllı telefon sektöründe de Apple'a kafa tutmak istiyor. Ekim ayı başlarında tanıttığı Pixel 8 ile başarılı bir grafik çizen şirket, gözünü şimdiden önümüzdeki yıl çıkacak yeni seriye çevirdi. Yeni Pixel serisi birçok yeniliği bünyesinde barındıracak.

Pixel 9, özel "Pixie" yapay zeka asistanıyla gelecek

Teknoloji dünyası, son dönemde adeta yapay zeka ürünleriyle donatıldı. Birçok şirket, başlı başına yapay zeka destekli programlar çıkardığı gibi kendi ürünlerinde de yapay zeka desteğini arttırdı. Bunların başında gelen Google, yapay zeka desteğini beklenen yeni akıllı telefon serisinde kullanmak istiyor.

Google, geçtiğimiz günlerde OpenAI'ın dil modeli GPT'ye rakip olan Gemini'ı tanıtttı. Yapay zeka destekli programın henüz çiçeği burnunda fakat gelen ilk izlenimler olumlu. Ortaya çıkan son rapora göre Google, Gemini destekli yeni bir yapay zeka ürünü üzerinde çalışıyor.

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Raporda Google'ın Pixel telefonlara özel "Pixie" yapay zeka modelini hazırlama evresinde olduğunu gösteriyor. Pixel cihazlarına özel olacak Gemini destekli yapay zeka asistanıi ilk olarak Pixel 9'da kendine yer bulacak.

GPT-4'ten daha mı iyi?

Google Gemini, dil modelleri için 32 akademik kriterin 30'unu karşılıyor. Gemini Ultra, yüzde 90 puanla matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp ve etik gibi 57 konuda MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda insan uzmanlardan bile daha iyi performans sergileyen ilk dil modeli oldu. Bu bağlamda GPT-4'ten daha iyi bir konumda.

Gemini Ultra ve GPT-4'ün Beceri Performansı Karşılaştırması;