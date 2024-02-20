Google, yapay zeka uygulamalarını Gemini markası altında topluyor

Google geçtiğimiz günlerde yapay zeka uygulamalarını Gemini markası altında toplamıştı. Böylece Duet AI hizmetinin de Gemini for Workspace adını alacağı duyuruldu. Ortaya çıkan son sızıntılara göre, şirket ileri yapay zeka araçlarını Google Workspace ile kurumsal müşterilere pazarlayacak.

Google tarafından Gemini Business ve Gemini Enterprise adı verilen yeni abonelik seviyelerinin, müşterilere Gemini 1.0 Ultra'nın sahip olduğu tüm kabiliyetleri ve daha fazlasını sunması bekleniyor. İşte detaylar…

Google Gemini, yeni abonelik sistemine kavuşuyor

Google Gemini markasının ortaya çıkmasının hemen akabinde ortaya atılan bu abonelik sistemi, yeni yapay zeka teknolojilerinin de katkısıyla kullanıcı verimliliğini artırma potansiyeline sahip. Bu teknolojiler halen Duet AI adı altında sunulsa da, bu isimlendirme yakın zamanda değişerek Gemini for Workspace olacak. Bu değişimle birlikte, kullanıcıların dikkatinin çekilmesi hedefleniyor.

Ortaya atılan iddialara göre, Gemini Business ve Gemini Enterprise abonelik seviyelerinin 21 Şubat tarihinden itibariyle müşterilerin kullanımına sunulması bekleniyor. 100'den fazla ülkede aktif olarak hizmet verecek bu üyelikler, ek olarak yüksek bir kişisel veri güvenliği de sağlayacak. Bu özelliğin, birçok şirket için kritik önem taşıyabileceği söyleniyor.

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İki abonelik seviyesini birbirinden ayıran kriterlerin ne olacağı henüz netleşmiş değil. Ayrıca herhangi bir fiyat bilgisi de sunulmadı. Fakat birkaç gün içinde bu bilgilere erişeceğiz gibi görünüyor. Kurumsal şirketlerin yanında öğrenciler için de birçok yeni özellik sunacak olan Google Gemini, hayatımızı değiştirecek teknolojilerinden biri olacak gibi görünüyor. Ancak günün sonunda bu değişimin yararımıza olup olmayacağını zaman içinde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Gemini projesi bizlere neler sunacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.