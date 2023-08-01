Google, yapay zeka ile güçlendirilmiş sanal asistana yatırım yapacak

Google, ChatGPT'ye benzer büyük dil modellerini kullanarak Google Asistan'a yeni yetenekler getirmeyi planlıyor. Bu, Siri'ye göre büyük bir avantaj sağlayacak.

Google, üretken yapay zeka ile desteklenen sanal asistan dünyasına büyük yatırım yapmayı planlıyor. Ortaya çıkan yeni iddialara göre şirket, ChatGPT'ye benzer büyük dil modellerinden yararlanarak Google Asistan'a yeni "süper güçlü" yetenekler getirecek. Bu, iPhone'daki Siri'ye göre büyük bir avantaj sağlayacak.

Google Asistan, yapay zeka ile "süper güçlü" olacak

Google'ın yapay zekaya yönelik adımları son olarak kişisel asistan dünyasına dahil olmuş gibi görünüyor. Yazılım devi, ilk olarak mobil cihazlardan başlayarak yapay zeka teknolojisini Asistan'a nasıl entegre edeceğini araştırmaya başladı.

Google yöneticileri tarafından gönderilen bir şirket içi e-postada, Asistan ekibinin "süper güçlü" yapay zeka yeteneklerine odaklandığı ifade edildi. Bunun sonucunda ise Asistan takımındaki bazı roller kaldırıldı veya yapay zeka takımıyla değiştirildi.

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Üretken yapay zekaların ortaya çıkışı, sanal asistanlara yönelik talebi azalttı. Ancak Google, Asistan'ın geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Bir Başkan Yardımcısı ve Ürün Direktörü tarafından hazırlanan e-postada, büyük dil modellerinin Asistan'ı nasıl daha iyi hale getireceğine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Google Asistan'a eklenecek özelliklerin detayları belirsiz. Ancak Bard'a benzer şekilde, sanal asistanın internetten bilgi alarak soruları doğal konuşmalarla yanıtlaması mümkün görünüyor.

Bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ayrıca kullanıcıların gelişmiş yapay zeka ile etkileşime girerken gizliliklerinin nasıl korunacağına dair ayrıntılar da şimdilik merak konusu. Fakat yapay zeka destekli Asistan, Siri'yi açık ara farkla sollayabilir.

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