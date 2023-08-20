Google ve Nvidia anlaşamadı: Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı hayal oldu!

Google'ın ChromeOS işletim sistemine dayanan düşük sistemli Chromebook bilgisayarlarında üzücü bir gelişme yaşandı. Bir süredir Nvidia ekran kartlarının Chromebook'lara geleceği ve uygun fiyatlı bu modellerin güçleneceği söyleniyordu. Ancak Nvidia'nın Chromebook için böyle bir planı bulunmuyor.

Nvidia destekli Google Chromebook bilgisayar çıkmayacak

ChromeOS kullanıcıları, Google ve Nvidia'dan hayal kırıklığı yaratan yeni bir haber aldı. Google'ın özel Nvidia ekran kartlarından güç alan Chromebook modellerini piyasaya sürme planlarını iptal ettiği açıklandı.

ChromeOS güncellemesinde yer alan kodlar, Google'ın geçen yıldan bu yana üzerinde çalıştığı birden fazla modelin geliştirilmesini durdurduğunu gösterdi. İptal edilen projeler arasında oyun amaçlı kullanılması planlanan Chromebook'lar da yer alıyor.

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Acer, Asus ve Lenovo gibi üreticiler, yüksek yenileme hızına sahip ekranları ve çok daha gelişmiş klavyeleriyle oyun odaklı yeni Chromebook'lar üzerinde çalışıyor. Ancak bu modeller hala işlemciye entegre grafik çiplere dayanıyor. Bu durum ise yüksek ayarlarda oyun oynama yeteneklerini sınırlıyor.

Nvidia'nın bu bilgisayarlar için geliştireceği özel ekran kartları ise Chromebook oyunculuğunda yeni bir kapı açabilirdi. Ancak Chromebook bilgisayarların, oyunculara yöneleceği söylentileri yalanlanmış oldu.

ChromeOS tabanlı cihazlar şu anda Nvidia GeForce Now gibi bulut hizmetlerine odaklanmış durumda. Oyunları kendi bilgisayarları üzerinden oynamak isteyen kullanıcıların bir süre daha Windows veya konsol tercih etmesi gerekecek.

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