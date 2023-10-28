Google, Varsayılan Arama Motoru Olmak İçin Apple'a Milyarlarca Dolar Ödüyor

Google'ın başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan, Google'ın varsayılan arama motoru olmak için Apple'a 2021'de 26,3 milyar dolar ödediğini açıkladı. Bu ödeme, Google'ın trafik elde etmek amacıyla yaptığı en maliyetli harcamalar arasında yer alıyor.

Google, halihazırda dünyada en çok kullanılan arama motoru olma unvanını koruyor. Bu aşamaya gelmek için birçok süreçten geçen Google'ın bunları nasıl sağladığı ile ilgili birçok iddia var. Başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan bu iddialara sayılarla cevap verdi.

Google bu paraları varsayılan arama motoru olmak için ödedi

Google'ın kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan cuma günü yaptığı açıklamada, Google'ın varsayılan arama motoru durumunu korumak ve trafik elde etmek amacıyla 2021'de 26,3 milyar dolar ödediğini söyledi. Muhtemelen bu meblağın en büyük payı, iPhone, iPad ve Mac'te varsayılan arama seçeneği olarak kalabilmek için yıllardır fahiş meblağlar yağdırdığı Apple'a gitti.

Adalet Bakanlığı'nın şirkete karşı devam eden antitröst davası kapsamında ifade veren Raghavan, Google'ın arama ağı reklamlarının 2021'de 146,4 milyar dolar gelir elde ettiğini, bunun da temerrüt durumu için ödediği 26 milyar doları perspektife koyduğunu söyledi. Yönetici, varsayılan durumun, trafik elde etmek için ödediği tutarın en maliyetli kısmı olduğunu açıkladı.

Raghavan, 26,3 milyar doların ne kadarının Apple'a gittiğinden bahsetmedi. Ancak özel varlık yönetimi şirketi Bernstein'ın yaptığı bir tahmin Google'ın varsayılan ayrıcalık için bu yıl Apple'a 19 milyar dolara kadar ödeyebileceği yönünde açıklama yaptı.

Google'dan çevreci yaklaşım: Trafik sorununa el atıldı!

Mahkemede gösterilen bir slayt, Google'ın 2014 yılında temerrüt durumu için 7,1 milyar dolar öderken 47 milyar dolar arama geliri elde ettiğini ortaya çıkardı. Raghavan, Google'ın genel varsayılan arama motoru ödemelerinin 2014'ten 2021'e kadar neredeyse dört katına çıktığını, arama reklamı gelirinin ise (kabaca) üç katına çıktığını ifade etti.

Google, gelecekteki sözleşmeleri müzakere etme becerisine zarar vereceğini öne sürerek rakamların kamuya açıklanmasına karşı çıktı. Davaya bakan Yargıç Amit Mehta ise bu görüşe katılmadı. Öyle ki bu sayede şu an bu rakamları sunabiliyoruz.

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