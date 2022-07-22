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Google, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasaklandı!

Shiftdelete - Teknoloji
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Google, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasaklandı!

Google, ayrılıkçı Ukrayna bölgeleri Donetsk ve Luhansk'ta yasaklanıyor olabilir. Bölge başkanları, Rusya'ya haksızlık yapıldığını söyledi.

Ukrayna'nın Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk bölge yetkilileri, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Google'ın yasaklanmasını istedi. Bu iki bölgenin ayrılıkçı başkanları, Rus işgalinin olmadığını ve Ukrayna'nın saldırdığını iddia ediyor.

Donetsk ve Luhansk Google'ı engellendi

The Guardian tarafından yapılan haberde, Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesi Google'ı suçlamaya başladığı belirtildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin açıklamasına göre Google, "insanlık dışı propagandanın" sınırlarını çoktan aştı.

DPR Başkanı Denis Puşilin, Google'ın Rusya askerine ve Rus vatandaşlarına karşı gerçek dezenformasyon yürüttüğünü söyledi. Yazılım şirketinin aşırılıkçılık ve terörizmi desteklediğini ve ön plana çıkardığını dile getiren Donetsk ve Luhansk yetkilileri, Ukrayna'daki savaş hakkında yanlış bilgi yayıldığını iddia etti.

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Daha önce Facebook ve Instagram hem Rusya hem de Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinde yasaklandı. Meta'nın sosyal medya hizmetlerinin yanlış bilgiyi yaydığını söyleyen yetkililer, aşırılıkçılığa ve terörizme göz yumayacaklarını vurguladı.

Donetsk ve Luhansk'ın ayrılıkçı başkanlarının yeni hedefi ise Google oldu. "Aşırılık yanlısı politikalara" sessiz kalmakla suçlanan Google, her iki bölgede de yasaklanma riskiyle karşı karşıya. Olası bir yasaklama, bölge halkının Google Arama'yı VPN'siz kullanamayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bir süre önce Moskova'nın Tagansky Bölgesi Dünya Mahkemesi, "yasak olarak tanımlanan bilgilere erişimi kısıtlama prosedürünü" ihlal ettiğine karar verdi. Yazılım devi, Rusya tarafından yaklaşık 373 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Siz Ukrayna ve Google arasındaki gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji

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