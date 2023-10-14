Google, Tensor G3 işlemcisinin frekansını düşürdü

Google, yeni Tensor G3 yonga seti ile yeni Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu yakın zamanda piyasaya sürdü. Ancak Google'ın kendi isteğiyle bu işlemciyi kısıtlaması herkesi şaşırttı. Pixel 8 Pro'nun kaynak kodunda, tüm çekirdekler için frekansları düşüren bir dizi kodlamayı görebiliriz.

Google, yeni Tensor G3 yonga seti ile yeni Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu yakın zamanda piyasaya sürdü. Tabii bu yeni çip chipsetin önceki Tensor G2'den daha iyi olması beklenen bir durumdu. Ancak Google'ın kendi isteğiyle bu işlemciyi kısıtlaması herkesi şaşırttı.

Google, Tensor G3 işlemcisinin tepe frekansını düşürdü!

Geçtiğimiz dönemde karşımıza çıkan Tensor G3 özellik sızıntıları, Google'ın yeni bir CPU bloğuna ve daha yüksek tepe frekanslarına sahip yeni bir çekirdek düzenine geçeceğini söylüyordu. Ancak Google tarafından gönderilen son Tensor G3, çok daha düşük frekanslarla geldi. Anladığımız kadarıyla bir plan değişikliği oldu. Nitekim Pixel 8'in kaynak kodu da aynı şeyi gösteriyor.

Google başlangıçta Tensor G3'te çok daha yüksek bir tepe frekansı kullanmayı planlamış olsa da şu anda Pixel 8 telefonlarda bulunan daha düşük değerlere geçiş yaptığı net bir şekilde gözüküyor. Hatta Pixel 8 Pro'nun kaynak kodunda, tüm çekirdekler için frekansları düşüren bir dizi kodlamayı görebiliriz.

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İşte Pixel 8 Pro'daki Tensor G3'ten bildirilen frekanslar (Referans için, şu anki tepe frekansları ile sızdırılan özellikler arasında karşılaştırma tablosu):

Tensor G3Gerçek Tepe FrekansıSızdırılan Tepe Frekansı 1x Arm Cortex-X32.91GHz3.0GHz4x Arm Cortex-A7152.37GHz2.45GHz4x Arm Cortex-A5101.70GHz2.15GHz

Bu CPU frekanslarının düşürülmesinin çeşitli nedenlere dayalı olabileceğini düşünülüyor. Google, daha yüksek frekansların hiçbir zaman kullanılmasını istemiyor olabilir veya daha yüksek frekanslar kararlı olmamış veya başka sorunlar yaratmış olabilir.

Daha önceki Tensor G3 benchmark testlerinde de belirtildiği gibi Tensor G3, ham performans yerine güç verimliliği odaklı gibi görünüyor. Sürekli hızlı performans arayanlar Pixel 8 serisinden memnun olmayabilir ve uzun süreli stres testleri için uygun bir telefon değil. Ancak buna karşılık olarak olumlu tarafı; Pixel 8 serisinin pil ömrü web ve video oynatma testlerinde çok daha iyi performans sergiliyor.

Son olarak, dikkatli okuyucular yukarıdaki ekran görüntüsünde Tensor G3'ün 5nm üretim mimarisine sahip olduğunun belirtildiğini görmüş olabilirler, ancak genel olarak bu 4nm bir yonga seti olarak kabul ediliyor. Zira CPU bilgi uygulamaları, veri giriş hatalarına sahip olabilir ve her zaman doğru bilgileri vermeyebilir.